Киев. 20 ноября. УНИАН. Зоозащитники подчеркивают необходимость запрета жестоких методов дрессировки животных в цирках, что предлагается законопроектом «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно имплементации положений некоторых международных соглашений и директив ЕС в сфере охраны животного и растительного мира)» (№6598).

Об этом они заявили во время пресс-конференции в УНИАН.

Директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко отметил, что осень «подарила сразу несколько ярких побед зоозащитников в Киеве».

«Не только закрыт, а уже разобран дельфинарий «Немо», который более 15 лет нарушал законы Украины о жестоком обращении с животными», - сказал он.

Кроме того, Борейко отметил, что киевские зоозащитные организации практически добились внесения лося в Красную книгу. Также он напомнил, что 9 ноября Киевский городской совет, после соответствующих решений Львова и Днепра, принял решение "О прекращении размещения заезжих передвижных цирков-шапито с животными на территории города Киева".

Он напомнил, что в парламенте зарегистрирован законопроект №6598), которым, в частности, предлагается запретить такие жестокие методы дрессировки животных в цирках как электрошок, огонь, колющие предметы, нанесение побоев, голодовку. Кроме того, в зоопарках, цирках и дельфинариях вводится один день в неделю, когда животные отдыхают от выступлений и дрессировок.

«Мы, понимая, что запретить полностью пока выступления животных в цирках в Украине невозможно… мы пошли по другому пути, на наш взгляд, наиболее эффективному и проходному, - это заставить сделать законодательство таким, чтобы вот эти вот самые жестокие методы дрессировки были запрещены», - сказал Борейко и выразил надежду, что парламент поддержит соответствующий законопроект.

В то же время, зоозащитник выразил опасение, что в принятый ранее парламентом закон, где, в частности, даются определение понятиями передвижного зверинца и передвижного цирка, могут быть внесены изменения, которые ослабят введенные законом позитивные нормы.

В свою очередь президент Ассоциации зоозащитных организаций Украины Ася Серпинская выразила сожаление относительно того, что «в Украине жестокое обращение с животными до сих пор является нормой, а общество даже не воспринимает издевательство и убийство животных как преступление».

«Люди, посещающие цирки, дельфинарии, зоопарки не задумываются о том, как живут эти животные в неволе, как их заставили выполнять то, что мы видим на арене. Никому не приходит в голову, что цирк – это жестокое развлечение, основанное на насилии над животными. Зоопарки и дельфинарии – это пожизненное заключение для того, кто был рожден быть свободным», - сказала она.

Серпинская подчеркнула, что для того, чтобы сломать волю животного и заставить его выполнять противоестественные трюки, «применяются жестокие методы дрессуры, избиения животного, лишения воды и еды, электрошок».

Относительно цирков-шапито она объяснила, что здесь к «пыткам дрессуры» добавляются и страдания животных от переездов, во время которых они находятся в «душных, невентилируемых фургонах: раскаленных летом и ледяных зимой, без воды и без еды, в тесных клетках, где животное не может иногда ни лечь, ни встать в полный рост».

«Мы как зоозащитники не против цирков вообще, а против эксплуатации цирками животных. Ведь животное не по доброй воле становится артистом, животное – раб в этих цирках», - подчеркнула зоозащитник и добавила, что есть примеры известных в мире цирков, которые работают без животных.

По словам Серпинской, при проверках «практически все цирки» не предъявляют документов, которые подтверждают законность приобретения диких животных, разрешений Министерства экологии на их содержание, а также не соблюдают условия содержания животных в неволе.

Она заявила, что зоозащитники и в дальнейшем будут прилагать все усилия, в рамках законодательства, для того, чтобы «животные вообще исчезли из наших цирков: не только из шапито, но и из стационарных цирков, - чтобы покончить с этим навсегда».

Кроме того, депутат Киевгорсовета, автор решения о запрете в Киеве передвижных цирков с животными Леся Пинзеник, в частности, подчеркнула, что согласно статистике PETA (международная организация, ведущая борьбу за права животных), уже 19 стран мира находятся или на пути запрета использования животных в цирках, или уже ввели такой запрет.

«Согласно с опросами, 2/3 людей во всем мире не поддерживают жестокое обращение в цирках к животным. Это движение есть и оно будет продолжаться. Я очень рада, что Киев присоединился к такому движению», - сказала она.