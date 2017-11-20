В Одессе 9 декабря состоится награждение международной спортивной премией "Золотой Мангуст" (фото, видео)

Киев. 20 ноября. УНИАН. 9 декабря в Одессе состоится 9-я торжественная церемония награждения международной спортивной премией за заслуги и достижения в спорте «Золотой Мангуст».

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН сообщила исполнительный директор общественной организации «Мангуст» Татьяна Герасименко.

Она сообщила, что вручение «спортивного Оскара» начнется в 17.00 в концерт-холле «Одесса».

«В этом году первый раз посетить премию могут абсолютно все люди из любого города, которые имеют отношение к спорту. Кто-то является профессиональным спортсменом, кто-то тренером, у кого-то спорт в жизни присутствует всего лишь утренней пробежкой, кто-то с детьми занимается спортом. Люди могут в Facebook или у нас на сайте написать о спорте в своей жизни и бесплатно получить пригласительные. Цель этого – поднять престиж спорта. Для нас также всегда было приоритетом поддержать заслуженных тренеров, ветеранов, людей, которые делают огромный вклад в развитие спорта. Мы хотим, чтобы все увидели, что заниматься спортом и вести здоровый образ жизни – это модно, престижно», - сказала Герасименко.

В свою очередь, учредитель премии «Золотой Мангуст», президент Федерации грэпплинга Украины, президент Одесской областной федерации панкратиона, президент спортивного клуба «Мангуст», мастер спорта СССР по вольной борьбе, заслуженный тренер Украины Магомед Магдиев сообщил, что в этом году на участие в «Золотом Мангусте» в Украину прибудут делегации, в том числе, из Азербайджана, Грузии, Армении, Узбекистана, Турции, Израиля, Кыргызстана, Беларуси.

«В этом году мы ожидаем больше 40 номинантов. Премия была учреждена в 2009 году, с 2012 года она стала международной. За это время мы наградили более 120 спортсменов. Основной целью проведения этой ежегодной премии есть возрождение спортивного духа, сохранение и популяризация лучших традиций спорта», - сообщил Магдиев.

Соучредитель премии «Золотой Мангуст», вице-президент Федерации грэпплинга Украины, мастер спорта СССР по самбо и вольной борьбе, вице-президент спортивного клуба «Мангуст» Лерник Мусаелян отметил, что на сегодняшний день государство не уделяет должного внимания спорту.

«К сожалению, государство не уделяет должное внимание спорту. Спортсмены, великие тренера начали уезжать за границу. Поэтому наша организация взяла на себя такую миссию, чтобы как-то их сохранить. Каждый год мы думаем, что государство подтянется и увидит наше мероприятие, но к сожалению, оно упорно не видит, и не хочет, наверное, участвовать. Но несмотря на это, хочется поблагодарить президентов федераций, наших партнеров и спортсменов», - сказал он.

В свою очередь, соучредитель премии «Золотой Мангуст», директор Винницкого ювелирного дома «Кимберли», президент Винницкой областной федерации панкратиона Игорь Ильчишен рассказал, какие награды получат номинанты премии.

«В этом году мы изготовим 40 наград, так как будет 40 номинантов. Каждый получит свою награду. Это будут, как обычно, статуэтки и ордена. Статуэтки будут изготовлены традиционно из серебра на камне-змеевике с позолотой, а ордена будут выполнены из золота с горячей эмалью. Все, в принципе, традиционно. Просто количество наград в этом году больше – мы растем, развиваемся, премия набирает обороты», - сказал он.

Чемпион мира и Европы по боевому самбо и вольной борьбе, президент Европейской федерации боевого самбо, президент Международной лиги смешанных единоборств GEFC, президент Федерации боевого самбо Украины Эльхан Валиев отметил, что премию «Золотой мангуст» можно назвать «Оскаром» в мире спорта.

«Это одно из тех событий, которые мало кто проводит, мало кто делает с такой периодичностью. Организаторам честь и хвала. Такого масштаба событие, таких спортсменов, деятелей, меценатов, бывших спортсменов, которые уже были номинированы и получали награды – я не знаю, кто таким может еще похвастаться. Я считаю, что номинацию «Золотой Мангуст» можно расценивать как некоторого рода спортивный международный «Оскар» за заслуги в спорте, в развитии спорта», - сказал он.

В свою очередь, режиссер премии, украинский тенор Юрий Лукьяненко отметил, что в этом году вручение премии будет впервые проходить на большой сцене.

«Я сам бывший спортсмен, хотя, как говорят, бывших спортсменов нет. Я почти с первых лет основания этой премии, спасибо организаторам премии, был приглашен как гость. Мне было очень приятно выступать для спортсменов, я для себя открыл очень много интересных имен. И, когда мне предложили стать режиссером 9-й номинации, мне было очень приятно. Это большая честь для меня. Я считаю, что в этом году будет немного иначе, впервые церемония будет проходить на большой сцене. Это будет полноценное награждение с мировыми именами. Будет очень яркое, мировое, феерическое шоу», - сказал он.

Украинская певица Мила Нитич также отметила, что поддерживает премию «Золотой Мангуст», и поблагодарила за то, что ее пригласили выступить на церемонии награждения.

Фото-новости с пресс-конференции: https://photo.unian.net/rus/themes/76378