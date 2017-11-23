Средние цены на сигареты в 2018 году в случае принятия закона о повышении табачного акциза до уровня ЕС могут вырасти на четверть – до 30 грн за пачку - эксперты (фото, видео)

Киев. 23 ноября. УНИАН. Цены на сигареты в следующем году могут вырасти в среднем на 25% – до 30 грн за пачку в случае принятия законопроекта о поэтапном повышении табачного акциза до европейского уровня, который Верховная Рада одобрила в первом чтении 14 ноября.

Об этом заявил руководитель Украинского центра контроля за табаком общественной организации «Жизнь» Андрей Скипальский на пресс-конференции в УНИАН.

«Сейчас мы оценили, что пачка сигарет стоит в среднем 23-24 грн. То есть, согласно нашим подсчетам, в следующем году ожидается повышение в среднем на 6 грн. Средняя пачка сигарет будет стоить в 2018 году приблизительно 30 грн. Будут и более дорогие сигареты в премиум-сегменте, но будут и более дешевые», - сказал он.

Эксперт напомнил, что, согласно данному законопроекту, ставки специфического акциза на табачные изделия в 2018 году вырастут на 29,7%, а в дальнейшем будут ежегодно увеличиваться на 20% до 2024 года.

«В 2025 году мы ожидаем, что в случае стабильного курса евро на уровне 31 грн, и если не будет других изменений в налоговой политике, пачка сигарет будет стоить в среднем 90 грн», - добавил Скипальский.

Эксперт добавил, что, таким образом, к 2025 году ставки акциза на табачные изделия в Украине постепенно вырастут до минимального европейского уровня – 90 евро за 1 тыс. сигарет. Это будет способствовать наполнению государственного бюджета, а также станет эффективным инструментом в борьбе с курением, поскольку сигареты станут менее доступными.

Как сообщила народный депутат от фракции «Самопомич», член Комитета Верховной Рады по налоговой и таможенной политике Татьяна Острикова, в настоящее время парламентский комитет дорабатывает текст соответствующего законопроекта ко второму чтению. По ее словам, одно из внесенных комитетом изменений касается обязательного ежегодного проведения индексации акцизов.

«Мы убрали безусловное обязательство Министерства финансов ежегодно проводить индексацию. Мы написали, что индексация может проводиться. Мы закладывали в эту норму такой смысл, чтобы Министерство финансов было более гибким… Вокруг этой нормы сейчас идут споры, возможно, мы ее немного поправим ко второму чтению», - отметила Острикова.

Депутат добавила, что, несмотря на то, что законопроектом не предусмотрено повышение адвалорной ставки акциза, ее также следовало увеличить, поскольку этот показатель не менялся с 2013 года.

«Следовало бы хотя бы на несколько процентных пунктов повысить и адвалорную ставку. Но рынок об этом не просил, соответствующих расчетов не было, министерство не инициировало, а мы, как профильный комитет, лишены возможности самостоятельно делать расчеты. Поэтому в этом году адвалорная ставка остается без изменений», - сказала она.

Заведующий сектором контроля над табаком Украинского института стратегических исследований Министерства здравоохранения Украины Константин Красовский согласился с мнением нардепа о необходимости повышения адвалорной ставки акциза.

По его словам, сигареты являются единственным товаром в Украине, на который государство обязывает производителей и импортеров устанавливать максимальную розничную цену. Этот показатель является базой для расчета адвалорной ставки акциза. Однако фискальный смысл адвалорного акциза в настоящее время почти утерян.

«Поэтому необходимо либо отменить адвалорный акциз вообще вместе с максимальной розничной ценой, или сделать его ставку работающей», - пояснил Красовский.

Согласно экспертным расчетам, повышение адвалорной ставки до 20% с нынешних 12% привело бы к удорожанию дорогих марок сигарет в среднем на 50 копеек за пачку. Это привело бы к увеличению поступлений в государственный бюджет на 2 млрд грн в 2018 году.

Как сообщал УНИАН, по результатам исследования Всемирного банка, в Украине доля курильщиков, которые ежедневно курят табак, за последние 7 лет сократилась на 20% - до 7,2 млн взрослых украинцев. В первую очередь, по словам экспертов, это произошло благодаря повышению акцизов на табачные изделия.

Согласно проекту госбюджета Украины на 2018 год, рост специфических ставок акциза на табачные изделия обеспечит дополнительные поступления в бюджет на уровне 7,3 млрд грн.

Фото с пресс-конференции : https://photo.unian.net/rus/themes/76452