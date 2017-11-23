Немецко-Украинский фонд подписал кредитное соглашение с "Укргазбанком" на 81 млн грн для кредитования малого и среднего бизнеса под 15% годовых

Киев. 23 ноября. УНИАН. Немецко-Украинский фонд (НУФ) подписал кредитное соглашение с «Укргазбанком» на сумму 81 млн грн для кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ) под 15% годовых в гривне в рамках Программы поддержки финансирования инвестиционных проектов украинских МСБ.

Соответствующее соглашение было подписано на пресс-конференции в УНИАН.

«Эта программа родилась благодаря займу правительства Германии через государственный банк развития KfW. Эти средства были хеджированы Европейским Союзом, после чего мы смогли предложить нашим заемщикам довольно доступный долгосрочный кредит в гривне под 15% годовых», - сказал исполняющий обязанности руководителя НУФ Валерий Майборода.

По словам директора офиса KfW в Украине Лутца Хорн-Хааке, присутствовавшего на пресс-конференции, немецкое правительство уже более 10 лет поддерживает НУФ, которому удается обеспечивать доступ МСБ к долгосрочному и доступному кредитованию.

«Хочу отметить, что Немецко-Украинский фонд с большим успехом обеспечивает кредитование малого и среднего бизнеса в Украине. Эта поддержка позволяет предприятиям МСБ расширять свою деятельность, выходить на новые рынки, создавать больше ноу-хау, увеличивать благосостояние и рабочие места. Поэтому мы и в дальнейшем будем предоставлять поддержку Немецко-Украинскому фонду», - подчеркнул Хорн-Хааке.

В свою очередь, руководитель отдела «Развитие частного сектора и публичных закупок» представительства Европейского Союза в Украине Борис Филиппов, так же присутствовавший на пресс-конференции, отметил, что ЕС поддерживает инициативы по развитию МСБ в Украине через программу EU4Business, и доступное кредитование является ее органической частью.

«Наш анализ показал, что предприятия малого и среднего бизнеса в Украине имеют большой потенциал, который не реализован. Поэтому мы должны создать условия, чтобы этот потенциал полностью раскрылся», - сказал Филиппов.

При этом, по словам еще одного участника пресс-конференции, исполнительного директора НУФ Олега Стринжа, в текущем году банки, специализирующиеся на МСБ, динамично развиваются.

«На сегодняшний день у нас шесть банков-партнеров. На основе успеха Программы поддержки финансирования инвестиционных проектов МСБ и понимания потребностей рынка, мы предлагаем системное решение и механизм поддержки бизнеса», - подчеркнул Стринжа.

Заместитель главы правления «Укргазбанка» Евгений Мецгер, принявший участие в подписании соглашения, отметил, что благодаря подписанию кредитного соглашения МСБ сможет получить кредитные ресурсы на наиболее привлекательных условиях.

«Мы благодарны за эту инициативу. С завтрашнего дня мы сможем начать сотрудничать и предлагать нашим клиентам самый привлекательный и дешевый ресурс, который можно получить на рынке», - подчеркнул Мецгер.

Как сообщал УНИАН, Программа поддержки финансирования инвестиционных проектов украинского малого и среднего бизнеса финансируется правительством Германии. Программа предоставляет долгосрочную поддержку МСБ через инвестиции и оборотный капитал. В рамках Программы Немецкий государственный банк развития KfW через украинские банки предоставит МСБ доступ к кредитам на сумму 300 млн грн на протяжении следующих 40 лет. Участниками программы являются, в частности, ProCredit Bank и KredoBank.