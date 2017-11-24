Создание единого монополиста в лесной отрасли приведет к массовому сокращению рабочих мест - Профсоюз работников лесного хозяйства (видео)

Киев. 24 ноября. УНИАН. Принятая правительством стратегия реформирования лесного хозяйства в Украине предполагает создание единого монополиста в отрасли лесного хозяйства посредством объединения гослесхозов, что в свою очередь приведет к массовому сокращению рабочих мест, сообщил председатель Профсоюза работников лесного хозяйства Украины Степан Кривовязый на пресс-конференции в УНИАН.

«Правительство в рамках стратегии реформирования лесного хозяйства инициировало создание единого предприятия, единого монстра-монополиста, чтобы прибрать все к своим рукам. Во время создания нового предприятия начнется ликвидация гослесхозов, то есть произойдет массовое сокращение штата. Это не отдельные люди, а целые семьи. Это сельские территории, где найти работу почти невозможно», - сказал Кривовязый.

Председатель Житомирской областной организации Профсоюза работников лесного хозяйства Владимир Ткачук, который также присутствовал на пресс-конференции, добавил, что ликвидировать лесхозы нельзя, и несмотря на все проблемы и неурядицы в лесном хозяйстве, в отдельных районах треть, а то и более половины наполнения бюджета составляют доходы от лесной отрасли.

«Мы категорически против ликвидации государственных предприятий. Ликвидация приведет к сокращению наших работников. Нас поддерживают в этом плане органы местного управления, районные администрации, поскольку прекрасно понимают, что бюджет того или иного района наполняется благодаря труду лесников», - отметил он.

Ткачук добавил, что в связи с решением правительства была создана рабочая группа совместно с общественными организациями, экспертами лесного хозяйства и экспертами Всемирного банка для разработки соответствующей стратегии, которая должна дать направление развития лесного хозяйства в Украине.

По его словам, в этой стратегии предусмотрены соответствующие предохранители и мероприятия развития лесной отрасли. Для Гослесагентства является приоритетом увеличение лесистости Украины, эффективная борьба с незаконными рубками и устойчивое развитие.

Ткачук заявил, что основное требование Общественного совета при Гослесагентстве, куда входит 62 общественные организации, – возобновить государственное финансирование лесохозяйственной отрасли.

«Ресурсные области – север и запад, предприятия, которые работают там, ежегодно направляют миллионы гривень на ведение лесного хозяйства на юг и восток нашей страны. Мы не можем постоянно быть донорами. Это деньги, заработанные нашими коллективами, которые мы добровольно отправляем туда, чтобы солидарно поддержать наших лесников юга и востока», - сообщил он.

Ткачук заявил, что Общественный совет против того, чтобы Министерство аграрной политики и продовольствия координировало работу лесной отрасли.

«Почему? Потому что за последние 3 года не было абсолютно никакого финансирования. Мы за то, чтобы основным распорядителем средств выступало Государственное агентство лесных ресурсов Украины», - сказал он.

Председатель общественной организации Независимое экспертное партнерство, кандидат сельскохозяйственных наук Юрий Марчук, который также присутствовал на пресс-конференции, обратил внимание, что в рамках правительственной стратегии также предполагается передача гослесхозов в концессию. По его словам, в этом случае, люди будут ограничены в доступе к лесным ресурсам, чем будут нарушены их конституционные права.

«Постановлением правительства от 4 июля было принято решение, что все предприятия лесной отрасли подпадают под концессию… Речь идет о государственном лесном фонде, который, согласно закону, является правом собственности всего украинского народа, почему-то он должен быть передан в концессию на непонятных условиях, и кто будет главным концессионером - также неизвестно», - отметил Марчук.

Он сообщил, согласно Лесному кодексу, право пользования лесами является прерогативой областных советов.

«Поэтому областные советы должны определять – отдадут они лес в одну компанию или нет. Это право местной общины. Когда мы понимаем, что децентрализация сегодня дала средства в регионы, в районы, то районы должны иметь право влиять на те ресурсы, которые находятся на их территории», - сказал Марчук.

Как сообщал УНИАН, 2 октября Государственное агентство лесного хозяйства разработало и презентовало стратегию устойчивого развития и реформирования украинской лесной отрасли на период до 2022 года, согласно которой предлагается создать Лесной финансовый фонд для финансирования проектов в данной сфере.

Создание такого фонда позволит ведомству своевременно бороться с лесными вредителями и реагировать на вспышки заболеваний леса, вести сбалансированное лесное хозяйство, проводить лесную инвентаризацию, учет и т.д.

Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложенную идею о создании фонда и поручил Министерству финансов проработать этот вопрос.

Площадь восстановления леса предприятиями Государственного агентства лесных ресурсов в 2016 году составила 52,6 тыс. га, что на 3,1% больше, чем в 2015 году. Так, в прошлом году лесохозяйственные предприятия высадили 34,4 тыс. га лесных культур, в том числе 2,6 тыс. га новых лесов. Благодаря естественному возобновлению было воспроизведено почти 18,2 тыс. га лесов.