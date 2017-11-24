Украина ежегодно теряет из-за коррупционных схем на таможнях 150 млрд грн — эксперты (видео)

Киев. 24 ноября. УНИАН. Украина ежегодно теряет из-за коррупционных схем на таможнях по занижению таможенной стоимости при завозе из Китая товаров 150 млрд грн.

Об этом в ходе пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель Партии защитников Отечества, президент Института права и общества, Наказной гетман Украинского казачества, народный депутат Украины 2, 3, 4, 6 созывов Юрий Кармазин.

По его словам, товары из Китая завозятся на территорию Украины по весу и затем продаются по высоким ценам в украинских магазинах.

«Почему не работает украинская промышленность? Потому что невыгодно ничего производить, вещи завозятся из Китая, растаможка таких вещей ведется по ставке 0,5 доллара за один килограмм. Какая страна еще ввозит такие вещи по килограммам? А затем они продаются в магазинах. Обычный шарф стоит 1995 гривень, свитер - 1995 гривен, а на килограмм заходит пять таких штук», - сказал он.

По его словам, такие схемы также уничтожают украинскую промышленность. При этом, по его мнению, схемы проходят под руководством высших государственных чиновников.

Он отметил, что фирма-импортер заявляет таможенную стоимость товара 0,5 долларов за килограмм, таможенник увеличивает ее до 2-3 долларов за килограмм, разница доплачивается, а затем фирма подает иск в суд и выигрывает его.

«Мы вывели сумму только по 10 решениям судов, убытков государству - 285,2 млн грн», - сказал он.

Кармазин призвал антикоррупционные органы, в частности НАБУ, Министерство внутренних дел, в ближайшее время расследовать указанные схемы

«Сколько государство теряет денег по этим схемам? Мы считаем только по тем суммам, которые есть - по максимальным и минимальным, но я хотел, чтобы подсчитали по обоснованным суммам. Так вот, если по обоснованным суммам, то речь идет о 150 млрд грн каждый год. Это сумма дефицита Пенсионного фонда», - добавил Кармазин.