15-летняя украинка стал членом Детского Европарламента, который будет заседать в Брюсселе (фото, видео)

Киев. 24 ноября. УНИАН. 15-летняя украинка Ангелина Касьянова стала первым представителем Украины в Детском Европарламенте при международной организации Eurochild и приняла участие в его заседаниях в Брюсселе 20-23 ноября.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила учредитель благотворительного фонда EDUKIDS, член европейской сети организаций Eurochild Антонина Слипченко.

По ее словам, включение представителя Украины в Детский Европарламента стало результатом 3-летней работы. Слипченко отметила, что согласно позиции Eurochild, в Детском Европарламенте могут принимать участие только дети из стран ЕС, но для Украины было сделано исключение и изменены правила. «Летом нас было сообщено, что все члены Eurochild могут подавать кандидатуры детей», - сказала Слипченко.

«Мы предложили Ангелине, потому что она имеет очень активную позицию, она уже известна там своей деятельностью», - сообщила Слипченко.

Она объяснила, что в 2016 году девочка принимала участие в конференции Eurochild в Брюсселе - была в рабочей группе, которая обсуждала вопросы нарушения прав детей-беженцев. На конференцию она попала не случайно, а победила в открытом конкурсе EDUKIDS.

Как сказала Слипченко, с 2015 года благотворительный фонд работает над вопросами распространения в Украине лучших европейских практик привлечения молодежи и детей к влиянию на решение правительственных структур по вопросам защиты прав детей.

По словам Слипченко, Ангелина подала резюме на конкурсный отбор при формировании Детского Европарламента с видеоматериалами о себе и своей деятельности, которую она проводит в Украине, и победила.

Сама Ангелина рассказала на пресс-конференции, учится в 9-м классе, одновременно длительное время является волонтером в реабилитационном лагере для детей-беженцев, куда сама попала несколько лет тому назад для восстановления как ребенок переселенцев из зоны АТО. По словам Ангелины, ее семья переехала в Киев из Донецка в 2014 году.

По словам девочки, с 20 по 23 ноября проходили первые заседания Детского Европарламента в Брюсселе. Она выступила с докладом об интеграции особых детей, как инвалидов, так и переселенцев, которые подверглись или продолжают подвергаться психологическим травмам в прифронтовой зоне, в нормальную жизнь.

Также она сообщила, что 20 ноября состоялось мероприятие, посвященное Всемирному дню ребенка, во время которого представители Детского Европарламента вместе с представителями ЮНИСЕФ работали непосредственно в Европарламенте под патронатом президента Европейского парламента Антонио Таяни и при участии других членов Европарламента, которые ведут активную деятельность в сфере защиты прав детей.

Как объяснила Слипченко, работа в Совете Eurochild предусматривает также ежемесячные онлайн-встречи, домашнюю работу и работу в группах с другими членами Совета. Ангелина готовить тематические доклады и будет доносить их Европе, в том числе озвучивать инициативы по решению проблем детей-мигрантов в Украине.

Как надеется Слипченко, это будет влиять на решение Евросоюза и национальных правительств.

Она также рассказала, что в Брюсселе Агелина встречалась с депутатом Европарламента Ребеккой Хармс - членом Комитета кооперации Украины и ЕС, которая гарантировала полную поддержку со своей стороны в развитии идей защиты детей и пообещала содействие в сотрудничестве с ЮНИСЕФ.

Избранные представители Детского Европарламента будут выполнять свои обязанности в течение двух лет.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/rus/themes/76477