В Киеве обменяются опытом специалисты, работавшие с травмами, обусловленными военным конфликтом

Киев. 24 ноября. УНИАН. Украинское общество будет поддержано в преодолении последствий войны через представление платформы для обмена опытом специалистов из поствоенных стран, работавших с травмой, обусловленной военным конфликтом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила руководитель проекта «Преодолеем последствия войны вместе» DRA (Германия) Мария Слезачек во время пресс-конференции в УНИАН.

«Мы хотим создать платформу, пространство для разных активистов и специалистов из разных стран, где есть или были военные действия. То есть, активистов, которые все сталкиваются с похожими проблемами в своей работе, которые обусловлены военными действиями», - сказала она.

Слезачек подчеркнула, что в субботу-воскресенье, 25 и 26 ноября, в Киеве состоится международная конференция «Травматерапия в конфликтных и постконфликтных регионах: усиление специалистов, работающих с последствиями войны через обменные практики».

«Создаем (на конференции) такую площадку для обмена опытом для травмотерапевтов из разных стран и регионов, где были военные действия. У нас будут представители восьми стран», - отметила руководитель проекта.

В частности, по ее словам, будут представители из Армении, Боснии и Герцеговины, Молдовы, Украины, Грузии, России (Северный Кавказ) и Азербайджана, а также эксперты из западных стран - Голландии и Германии.

Председатель правления ОО «Страна свободных людей» Надежда Хоменко, со своей стороны рассказала, что в работа с травмами, обусловленными военным конфликтом в рамках проекта «Преодолеем последствия войны вместе» предусматривает следующее: обучение супервизии для травматерапевтов, проводимое совместно с берлинским "Центром оказания терапевтической помощи жертвам пыток" (bzfo); объявление и финансовую поддержку двух всеукраинских информационных кампаний с целью противодействия стигматизации обращения за психотерапевтической помощью и увеличения количества излеченных травм; обмен опытом и специалистами в рамках упомянутой конференции.