Эксперты разработали концепцию аналитической Службы финансовой безопасности для снижения уровня теневой экономики в стране (видео)

Киев. 29 ноября. УНИАН. Эксперты разработали концепцию создания аналитической Службы финансовой безопасности для снижения уровня теневой экономики в стране, которая станет альтернативой, предложенного Министерством финансов законопроекта о создании службы финансовых расследований.

Соответствующая концепция была презентована в ходе пресс-конференции в УНИАН.

По словам одного из авторов создания Службы финансовой безопасности, экс-начальника главного следственного управления финансовой разведки Государственной фискальной службы Украины Вадима Мельника, на сегодняшний день теневая экономика в Украине составляет 55-60%.

«Я уже когда-то говорил, что оценить правильно процент теневой экономики сложно, но это огромный бич для экономики страны, во-первых, она не платит налоги, во-вторых, она создает неравные условия для ведения бизнеса», - сказал он.

Он так же добавил, что теневая экономика не работает без коррупционной составляющей.

«Благодаря нашей концепции, в которой мы разрабатываем механизм организации изучения финансовых и преступных схем, обязательным будет исследование всей инфраструктуры преступления. К этой инфраструктуре относится тот коррупционный сегмент, который дает незаконные преференции, дает разрешение на осуществление такой деятельности», - сказал Мельник.

Как отметил присутствующий на пресс-конференции эксперт по финансовым расследованиям Вячеслав Некрасов, к указанной реформе необходим системный подход.

«Когда мы говорим о создании нового органа, который будет заниматься финансовой безопасностью, мы изменяем подход к борьбе с преступлениями. На сегодня искусственно созданы условия, чтобы бизнес загонять в тень… Мы сначала должны понять условия, которые побудили бизнес зайти в тень, а потом говорить о криминальных преследованиях», - сказал он.

Некрасов отметил, что на сегодня 75-80% процентов, криминальных дел, которые открываются по налоговым преступлениям, не имеют перспектив в суде.

«Наша задача - создать фильтр для выполнения аналитических функций, чтобы не загружать систему ненужными вещами и вообще не начинать криминальное преследование лиц, которые возможно ошибочно или в первый раз совершили такие преступления», - сказал он.

Эксперт отметил, что при разработке концепции был изучен иностранный опыт. По его словам, аналитики службы должны работать максимально бесконтактно, не вмешиваясь в работу предпринимателей.

«Мы будем получать информацию, благодаря анализу баз данных, открытых источников, будем анализировать риски», - сказал он.

Некрасов подчеркнул, что разработанная экспертами концепция отличается от концепции Минфина, тем, что упор в ней делается сугубо на аналитические функции службы, системе расчета рисков.

«На сегодня комитет, который занимается этим вопросом (комитет налоговой и таможенной политики - УНИАН) взял за основу наш концепт. Сейчас это совместная работа. Мы прописали, что это, прежде всего, мощный аналитический центр, и это отличает его от законопроектов, которые были ранее», - сказал эксперт.