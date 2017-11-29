Творческий коллектив украинского фильма "Межа" проведет ряд встреч со студентами (видео)

Киев. 29 ноября. УНИАН. Творческий коллектив украинского фильма «Межа» проведет ряд встреч со студентами.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил продюсер фильма «Межа» Андрей Ермак.

«Мы встретились с руководителями ведущих вузов, с ректорами, заместителями ректоров и начали диалог по поводу проведения встреч со съемочной группой, дискуссии со студентами. Я был очень впечатлен тем, как эту идею восприняли, какую поддержку мы получили, какую заинтересованность мы получили. Это очень приятно, потому что, когда создавали эту картину, нам было очень важно, чтобы ее увидел зритель. Очень важно, чтобы они (фильм «Межа» и будущие фильмы, которые планируют снимать) не остались без внимания, побудили людей к каким-то мыслям, к обсуждению. Мы хотим сделать очень открытую беседу не только по поводу фильма, но и вообще, поскольку фильм поднимает такие важные вопросы – возможно ли, например, быть успешным в Украине, не переступая черту, моральную, законную, что нам дала евроинтеграция, как можно делать бизнес с миром, очень интересно прослушать людей студенческого возраста», - рассказал продюсер.

Он также отметил успех в словацком прокате фильма «Межа». «Сейчас мы на экваторе украинского проката. В Словакии прокат был очень успешным. Более 5% населения в Словакии посмотрело эту картину. К сожалению, я не могу сказать о таком успехе в Украине, но прокат продолжается. Есть определенные проблемы, и это, в первую очередь, я думаю, касается работы дистрибьютора, а не кинотеатров. Мы получили роспись, где большинство сеансов были поставлены на 12.00-14.00, но мы оптимисты, и нас так просто не сломать, и мы нашли очень интересные подходы для кинотеатров... Сделать пост в соцсети, где люди подтверждают, что хотят прийти на сеанс. В Николаеве собралось уже 300 таких людей, и мы договорились об отдельном сеансе для них... Я за то, чтобы была честная конкуренция», - подчеркнул Ермак.

В свою очередь актер фильма «Межа» Макар Тихомиров отметил, что поддерживает инициативу продюсера ленты о проведении встреч со студентами. «Буду ждать этих встреч, потому что интересно будет послушать, о чем думает молодежь. Интересно пообщаться со студентами нетеатральных вузов», - сказал он.

Проректор Национального университета пищевых технологий Александр Бесараб добавил следующее: «Поколение молодых должно на чем-то учиться, видеть жизненные примеры, поступки и потом на основе этого выбирать направление своей деятельности, действий и поступков. С этой точки зрения, очень приятно, что после очень большого перерыва начало возрождаться отечественное кино. Прекрасно, что есть такой фильм. По совершенству его сравнивают с фильмом «Крестный отец» - с его психологическими переходами, изменением мировоззрения. Мне кажется, это очень полезно. Мы достигли договоренности делать встречи со студентами. Я думаю, такая форма общения принесет пользу государству».