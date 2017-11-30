Украинские музыканты по случаю Дня ВСУ проведут тур на Донбассе и отдадут дань памяти погибшему депутату Самарскому (видео)

Киев. 30 ноября. УНИАН. Известные украинские музыканты и исполнители, объединенные в общественный союз «Творческое патриотическое объединение «Музыкальный батальон», анонсируют концертный тур в прифронтовые районы Донецкой и Луганской областей.

Как сообщил на пресс-конференции в УНИАН президент благотворительной организации «Фонд содействия инициативам газеты «День» Николай Гриценко, концертный тур приурочен ко Дню Вооруженных сил Украины.

«Творческое патриотическое объединение «Музыкальный батальон» стал тем основным, действенным, патриотическим центром, который уже несколько лет занимается волонтерской работой на востоке Украины», - отметил Гриценко.

По его словам, концертный тур в рамках проекта «Споем казак, пусть враг плачет» с участием известных украинских исполнителей будет проходить с 3 по 6 декабря в Северодонецке, Счастье, Станице Луганской Луганской области, Авдеевке, Марьинке, Светлодарске Донецкой области и в некоторых других населенных пунктах прифронтовой зоны.

В мероприятиях примут участие известные украинские группы: «Тень Солнца», «ТаРута», «Фата Моргана», «Ягич», «Очеретяный кот», автор-исполнитель Кристина Панасюк и другие.

Как отмечают организаторы акции, музыкальные мероприятия ко Дню вооруженных сил Украины начнутся праздничным концертом 3 декабря в Северодонецке и завершатся выступлениями украинских музыкантов в отдельных воинских частях.

В свою очередь, исполняющий обязанности начальника отделения культурологического обеспечения войск ВСУ Владимир Матвийчук отметил, что «песня на линии фронта очень нужна, моральное состояние наших воинов высокое, но то, что музыканты приезжают к ним и поют им песни, имеет очень большое значение».

Участник концертного тура, лидер группы «Тень Солнца» Сергей Василюк отметил, что приезжает в зону боевых действий с 2014 года.

«Впервые я был в Амвросиевке в 2014 году и позже, с 2015 года, мы начали активно участвовать в маршрутах «Музыкального батальона» и расширили географию своих выступлений в зоне боевых действий. Сейчас их продолжаем, сейчас планируется поездка в Луганскую область в прифронтовую зону, и главное, что запланированы выступления на военных базах недалеко от реки Северский Донец в Луганской области», - отметил он.

Кроме того, организаторы акции сообщили, что концертный тур проводится также в память о погибшем председателе фракции "Блока Петра Порошенко" в Северодонецком горсовете Сергее Самарском.

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