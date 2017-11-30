Новый президент Федерации плавания Украины Власков: Нужно построить клубную систему в Украине и сделать спорт доступным для населения (фото)

Киев. 30 ноября. УНИАН. Новый президент Федерации плавания Украины Власков говорит, что в Украине нужно построить клубную систему, чтобы повысить уровень занятий спортом населения страны.

Об этом он сказал на пресс-конференции в УНИАН.

Как сообщил экс-президент ФПУ Дмитрий Качуровский, Власков был утвержден в должности главы Федерации сегодня.

Новый президент ФПУ поблагодарил Качуровского за проделанную за 4 года большую работу и отметил, что Федерации предстоит продолжать его дело.

«Задачи ФПУ – это не только медали чемпионатов мира или Олимпийских игр, спорт высших достижений, а и доступный спорт, массовое увлечение плаванием населения Украины. В этом плане мы должны продолжать работу. В частности, нужно плотно взаимодействовать с государственными институтами, Верховной Радой, чтобы заработала клубная система, как это происходит в европейских странах и в мире вообще. Создание клубной системы – основная задача, если мы хотим повысить уровень занятий спортом населения страны», - сказал Власков.

Также было отмечено, что, к примеру, бюджет Федерации плавания Италии составляет 40 млн евро, из которых лишь 7 млн евро выделяет государство, в то время как остальные средства поступают от маркетинга – это доходы от трансляций, рекламы, поступления от спонсоров и т.д.

Присутствовавший на пресс-конференции президент Европейской лиги плавания (LEN) Паоло Барелли поздравил Власкова с избранием главой ФПУ, а Качуровского – с отличной работой в предыдущие годы, и отметил, что страны Европы заинтересованы в успешном развитии плавания в Украине.

«Ярким свидетельством тому является избрание Власкова вице-президентом LEN. Спортсмены Украины очень сильны, что они регулярно доказывают практически на всех соревнованиях высочайшего международного уровня. Но мы понимаем, что в Украине есть проблемы с развитием плавания, с массовостью. А ведь развития плавания – очень важный аспект в жизни любого государства. В Европе более 90 млн человек регулярно занимаются плаванием, ходят в бассейн не реже, чем 4-5 раз в месяц. Это важно как для общего здоровья, так и для предотвращения несчастных случаев во время летнего отдыха на воде», - сказал Барелли.

Со своей стороны, Качуровский отметил, что сейчас государственная спортивная система строится на ДЮСШ – муниципальных школах, которые финансируются из бюджетов и действуют «по старинке, по советской системе».

«Апологеты этой системы ссылаются на то, что она давала большое количество медалей, приносила успех. Да, несомненно, результаты были. Но давайте же двигаться вперед. Сейчас везде в мире принята клубная система. В Украине, как пример, могу привести клуб «Энергостандарт». Именно он в последнее время сопровождает сильнейших пловцов страны, костяк сборной Украины – Андрея Хлопцова, Андрея Говорова, Дарью Зевину, Михаила Романчука, Сергея Фролова», - заявил экс-президент ФПУ.

Фото-новости с пресс-конференции: https://photo.unian.net/rus/themes/76606