Киев. 30 ноября. УНИАН. В Киеве презентовали аналитико-информационную книгу «Украина, Центрально-Восточная Европа и европейское стратегическое развитие».

Книга была представлена на пресс-конференции в УНИАН президентом Центра европейских и трансатлантических студий Алексеем Коломийцем.

«Эта книга является одной из главных стадий реализации соответствующего проекта Словацкого агентства развития международного сотрудничества (SlovakAid, Slovak Agency for International Development Cooperation) при поддержке словацкого посольства в Украине. И мне очень приятно показать это издание и поблагодарить всех тех, кто помогал», - отметил он.

В том числе Коломиец поблагодарил коллег за рубежом, статьи которых включены в эту книгу - аналитиков из стран Центральной и Восточной Европы, которые, по его ожиданиям, будут очень интересны для украинских читателей.

По его словам, издание посвящено анализу европейской стратегической динамики в условиях современных геополитических вызовов, возобновления геостратегической и силовой конкуренции в Европе во времена после «после холодной войны» и завершения «стратегических каникул».

В книге поднимаются вопросы современного геополитического положения Европы и украинского стратегического позиционирования, а также стратегического позиционирования Центрально-Восточной Европы в новейшем европейском геостратегическом контексте.

Отдельные разделы посвящены анализу современной политики США и ее влияния на Центрально-Восточную Европу и Украину. Рассматривается роль и место НАТО в условиях современной и перспективной европейской стратегической политической динамики.

Также, по словам Коломийца, в книге анализируются стратегические направления будущей трансформации Европейского Союза, стратегии европейского британского позиционирования и даются прогнозы отношений Великобритании с ЕС, а также перспектив отношений между Британией и Украиной.