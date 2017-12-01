Совладельцы предприятия "Светильнянское" заявляют о рейдерском захвате и призывают Минюст отменить госрегистрацию смены руководителя (фото, видео)

Киев. 1 декабря. УНИАН. Совладельцы аграрного предприятия «Светильнянское», расположенного в Броварском районе Киевской области, Светлана и Павел Петровы заявляют о рейдерском захвате и призывают Министерство юстиции отменить незаконную регистрацию смены руководителя компании.

«Мы надеемся, что комиссия Минюста, которая принимает решения относительно отмены незаконных действий регистратора, в положенный 30-дневный срок рассмотрит наш вопрос. Уже половина срока прошла… Минюст просто обязан принять правильное решение, учитывая, что непосредственно их сотрудник совершил преступление», - сказал совладелец предприятия Павел Петров в ходе пресс-конференции в УНИАН.

«Жалобу в Минюст я подала еще 17 ноября 2017 года, после того, как директор был изменен в реестре. Она уже зарегистрирована. И лично мой муж говорил с госпожой Сукмановой (заместитель министра по вопросам госрегистрации - УНИАН) еще в сентябре. Она обещала помочь и исправить ситуацию. Но, к сожалению, до сих пор нет никакого ответа ни от помощников, ни от госпожи Сукмановой», - уточнила второй совладелец агропредприятия Светлана Петрова.

По ее словам, руководитель компании «Светильнянское» был отстранен в разгар уборочной кампании, когда предприятие должно было выполнять все функции, которые оно на себя взяло перед людьми и сотрудниками.

«Это может привести к коллапсу и полному банкротству предприятия. Мы не сможем выплатить паи нашим пайщикам, которые ждут" - добавила Петрова.

Присутствовавший на пресс-конференции адвокат Светланы и Павла Петровых Александр Тумаркин отметил, что его подзащитные уже пережили рейдерский захват в 2013 году и имели опыт противостояния, однако и это не помогло уберечься от нового нападения, в результате которого совладельцы полностью утратили контроль над предприятием «Светильнянское».

По словам адвоката, изменения в регистрационные данные предприятия «Светильнянское» были внесены без согласия собственников и по фальшивому протоколу. Новоназначенный директор свою работу не выполняет, в результате чего деятельность компании заблокирована.

«Фактически рейдерство произошло, и предприятие контролируется захватчиками», - сказал Тумаркин, уточнив, что в атаке на предприятие с самого начала участвовали представители силовых структур - сотрудник СБУ в Киевской области Подласый, прокурор Броварской прокуратуры Романюк и следователь Броварского отдела полиции Липская.

«А их действия, хоть и краснея, одобряла женщина с 30-летним стажем, судья Броварского суда Михиенкова», - отметил адвокат.

Кроме того, адвокат сообщил, что атака стала возможной после того, как умер один из соучредителей «Светильнянского» Александр Присяжнюк, а его сын Алексей решил выйти из состава учредителей и предложил Петровым выкупить его долю за 500 тыс. долларов.

«Именно после этого появились бандиты, которые начали мне угрожать, чтобы я немедленно выплатил эту сумму. Потом от слов перешли к делу - избили», - добавил Петров, продемонстрировав журналистам фотографии своего избиения.

«В переговорах участвовал и депутат от "Батькивщины" Андрей Власенко, который говорил, что 100 тысяч должно уйти тем, кто нами занимается, 100 тысяч – бандитам и прокурорам и т.д.», - уточнил он.

В свою очередь, депутат Киеврады от партии «Свобода» Игорь Мирошниченко, также присутствовавший на пресс-конференции, вовсе не удивлен участием депутата Николаевского облсовета от "Батькивщины" Андрея Власенко в рейдерском захвате. «Не только сотрудники полиции, судьи не скрывают своих имен и намерений. Но и политики тоже. Всю эту банду взял под свое крыло Андрей Власенко – депутат местного совета из Николаевщины. Он известен своими аппетитами относительно земель сельхозназначения и известен своей причастностью к подобным рейдерским захватам в Киевской области», - отметил Мирошниченко.

Вместе с тем адвокат Тумаркин выразил уверенность, что в ближайшее время ситуация должна измениться, поскольку Генеральная прокуратура по факту захвата "Светильнянского" открыла сразу несколько уголовных производств, в частности, рейдерского захвата предприятия и внесения неправомерных данных в реестр.

Как сообщал УНИАН, в Украине за 2017 год в аграрном секторе произошло более 700 случаев неправомерных захватов бизнеса.

Для противодействия рейдерским атакам Кабинет министров 9 августа принял решение создать оперативные штабы в регионах совместно с областными государственными администрациями, территориальными подразделениями МВД, Госгеокадастра, Минюста. Однако функционал этих органов ограничен ролью советников, которые могут помочь обратиться с заявлениями в правоохранительные органы или министерство.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что борьбе с незаконным захватом земель в Украине будет способствовать эффективная работа полиции и жесткое юридическое регулирование.

По мнению ряда экспертов, для решения проблемы рейдерства в Украине необходимо ужесточить ответственность госрегистраторов за незаконные действия, а также предусмотреть механизмы для избежания двойной регистрации.

Президент Украины Петр Порошенко в ходе заседания Национального совета реформ в Киеве 10 ноября поддержал эту мысль, выступив за ликвидацию двойных земельных реестров и создание на их базе единого реестра, который будет содержать всю необходимую информацию о земельных участках.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/rus/themes/76623