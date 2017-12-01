Киев. 1 декабря. УНИАН. В Хмельницкой области слушатели школы социальной апитерапии для воинов АТО создали кооперативы по производству подарочных наборов из меда.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН рассказала председатель БФ «Укрепление общин» Татьяна Василик.

«Украинский кооперативный альянс в сотрудничестве с фондам «Укрепление общин», Европейской социальной академией при поддержке МИД Польши начал уникальный социальный проект, который называется «Школа социальной апитерапии для воинов АТО»... Сейчас уже 40 семей сконсолидировались в одном кооперативе, примерно такое же количество в другом, и это люди, которые знают, что будут делать завтра, через год, они разработали бизнес-планы, которые постоянно совершенствуются. Они начали производство линейки уникальных продуктов для новогодних наборов подарочных, куда вкладывают свою душу и тепло», - рассказала она.

В свою очередь, президент Украинского кооперативного альянса Зиновий Свереда отметил, что проект социальной апитерапии для воинов АТО заключался не только в их реабилитации, но и в привлечении их семей в этот процесс.

«Очень важно, чтобы воины АТО быстрее нашли себя в обществе и не имели проблем с трудоустройством. Наш лозунг очень простой. Если предприниматели не берут тебя на работу, стань предпринимателем сам. Мы выбрали несколько профессий, прежде всего, пчеловодство и, отталкиваясь от данной профессии, мы начали обучение очень простым вещам ... За два месяца мы получили два кооператива: «Медокрай», который будет формировать партии качественного меда без антибиотиков, и «Фронт-мед», в которіх привлечены воины АТО, их жены, дети именно по переработке и созданию продуктов. Есть много успешных инициатив, которые идут от обучения к продукту. Мы уверены в том, что данные проекты будут развиваться», - сказал он.

В то же время предприниматель, социальный партнер проекта Василий Миракин отметил, что сейчас очень важно в Украине развивать средний класс.

«Те ребята, которые поехали на передовую защищать Украину, они проявили волю характера. Большинство людей, которые столкнулись с экономическими трудностями в стране, поехали на заработки. Те люди, которые поехали на передовую и сейчас вернулись, у них есть главное для предпринимательства - свобода характера. Это характер, который может решительно действовать и в бизнес-среде. Главное им дать правильные навыки. Во-вторых, я поддержал данный проект, потому что увидел, что в ходе работы Школы социальной апитерапии люди уже своими руками делают готовый, законченный продукт ... Если им помогать, у нас родятся мощные предприятия среднего класса. Поэтому я вижу, что этих ребят не только нужно адаптировать. Я считаю, что это те люди, которые будут строить Украину», - сказал он.

Соучредитель кооператива «Фронт-мед», участник АТО Максим Петрик рассказал следующее: «В 2014 году мне пришлось отправиться на восток Украины, как и многим нашим ребятам, для защиты нашего суверенитета. Вернувшись из АТО, столкнулся с проблемой - с тем, что участникам боевых действий очень трудно найти свое место в обществе и трудоустроиться. И тут я узнал о такой интересной вещи, как школа социальной апитерапии ... Обучение было интересным, было очень приятно общаться и узнавать новую информацию, перенимать опыт у спикеров, которые на практике почувствовали, знают и практикуют то, о чем я только узнавал. Закончив школу социальной академии, мы решили создать социальный кооператив «Фронт-мед». Хочу отметить, что это некоммерческий проект. Это социальный проект, который направлен на то, чтобы помочь найти место в жизни, повысить свой финансовый, моральный статус людям, которые вернулись из зоны АТО, их семьям, а также временно переселенным лицам. На данный момент в нашем социальном кооперативе около 40 семей воинов - участников АТО принимает участие, создана учебная производственная база, где жены воинов АТО учатся и производят переработанную медовую продукцию, которую хотим донести до людей, показать качественный и конкурентоспособный продукт на украинском рынке».

Участники пресс-конференции также выразили надежду, что уже через год о продукции, производимой кооперативами, будут знать и за пределами Украины.