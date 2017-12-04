Депутаты партии "Возрождение" призвали президента внести в парламент законопроект о повышении соцвыплат при рождении детей как неотложный (видео)

Киев. 4 декабря. УНИАН. Депутаты партии «Возрождение» призвали президента Украины Петра Порошенко проявить политическую волю и определить как неотложный для рассмотрения законопроект о повышении социальной защиты для семей с детьми.

Об этом в ходе пресс-конференции в УНИАН заявили представители партии «Возрождение».

По словам народного депутата группы «Партия «Возрождение», члена Комитета ВРУ по вопросам здравоохранения Андрея Шипко, законопроект призван поддержать молодые семьи с детьми.

«Нужно, что бы государство поддерживало молодые семьи. Мы предлагаем вдвое увеличить финансирование при рождении первого, второго, третьего ребенка, хотим вернуть помощь по уходу за ребенком до 3 лет, бесплатное питание для детей в младших классах», - отметил он.

Депутат отметил, что поддержка молодых семей должна стать приоритетом, так как в настоящее время украинская молодежь массово мигрирует за границу, а смертность значительно превышает рождаемость.

«Сегодня каждый день в нашем государстве на 500 украинцев становится меньше. За 9 месяцев этого года украинская нация утратила более 150 тыс. украинцев», - сказал Шипко.

Как отметил присутствующий на пресс-конференции один из авторов документа депутат Василий Гуляев, законопроект не только повышает социальные выплаты, но и возвращает некоторые отмененные льготы.

«Законопроектом возвращается бесплатное питание детей в 1-4 классах. Многие дети идут в школу с мыслью, что там можно поесть. Также законопроектом предполагается ввести льготный проезд для учащихся», - говорится в сообщении.

Он отметил, что молодые родители не чувствуют поддержку от государства, так как льготы и выплаты, которые существуют на данный момент, не могут обеспечить достойной жизни.

«Мы обращаемся к президенту, чтобы он принял законопроект как неотложный и внес в парламент. Если законопроект будет внесен в парламент, его невозможно будет не принять», - сказал он.

По словам первого заместителя председателя партии «Возрождение», представителя Украины в Венецианской комиссии (2013-2017) Владимира Пилипенко, для поддержки законопроекта на сайте президента была зарегистрирована соответствующая петиция.

«29 августа мы зарегистрировали петицию, чтобы президент воспользовался своим конституционным правом и определил законопроект как неотложный», - сказал Пилипенко.

Он отметил, что депутаты объездили всю Украину и просили людей поддержать петицию и проголосовать за нее на сайте президента.

«Люди были готовы проголосовать, но процедура голосования очень сложна, и люди предложили письменно проголосовать… Мы собрали 56 тыс. письменных подписей, это 2 раза больше, чем необходимо», - сказал он.

Кроме того, по его словам, на сайте президента петицию поддержали почти 7 тыс. граждан.

Как сообщал УНИАН, президент Украины 4 декабря выступил с инициативой повысить минимальную заработную плату в 2018 году до 4 100 грн с 3 200 грн.

В Украине с 1 января 2017 года минимальная заработная плата была повышена в 2 раза - до 3 200 грн, и вступили в силу законодательные нормы, предусматривающие за выплату зарплат «в конверте» штраф в размере 100 минимальных заработных плат.