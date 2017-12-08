09-10 декабря 2017 в Киеве пройдет I международный фестиваль "Мастера Стальной Грани"

I международный фестиваль «Мастера Стальной Грани» пройдет 09-10 декабря 2017 в Центре Национальной Идеи «Украинский Дом» (ул. Крещатик, 2).

Ножевое шоу «Стальная Грань» - популярный среди профессионалов, новичков и зрителей фестиваль, который почти десять лет является основным событием в Украине для увлеченных людей, ценящих холодную красоту, открывает новый проект, где еще больше внимания будет уделено развитию культуры и ознакомлению с процессами изготовления изделий из металла, кожи, глины и др.

9-10 декабря в центре Киева соберутся Мастера "Стальной Грани»: мастера ножевого дела, кузнецы, гончары, мастера различных народных украинских промыслов. Зрителей ожидают мастер-классы по ковке ножей, топоров, подков и др. Кроме того, следуя многочисленным пожеланиям зрителей, мастера кузнечного дела будут обучать ковке тех предметов, которые предложат сами зрители-участники мастер-классов. К этому же, посетители смогут увидеть сабельные бои, посетить семинары по самозащите и домедицинской помощи, принять участие в конкурсах, проводимых как для взрослых, так и для детей.

Изюминкой фестиваля "Мастера Стальной Грани» станет воссоздание вековых традиций. В частности, впервые кузнецами будет продемонстрировано традиционное литье в землю, а также "сказочная" вечерняя ковка.

В рамках официального открытия I международного фестиваля «Мастера Стальной Грани» участники фестиваля в присутствии вдовы известного в Украине кузнеца Петра Федоряка, который трагически погиб в АТО в 2014 году, официально передадут «Капсулу времени» представителю музея Истории Киева. Капсула будет храниться в одном из филиалов музея с пометкой «открыть не раньше 2121». В сентябре 2017 года, во время XIX "Стальной грани", мастера из всех уголков Украины присоединились к изготовлению и наполнение "Капсулы времени». Ее высота 800 мм, внутренний диаметр - 150 мм. В капсулу поместили интересные вещи, которые рассказывают об истории Украины наших дней, о людях, их работу, быт, жизнь (особое внимание уделили украинским кузнецам, которые погибли во время АТО), а также в капсулу вложили большое совместное письмо для потомков. Письмо подписали на только украинцы, а и гости из других стран, в частности - Швеции и Германии.

График работы I международного фестиваля «Мастера Стальной Грани» и дополнительная информация: https://steeledge.com.ua/ru/