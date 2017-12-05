В Киеве 11-15 декабря состоится первый Молодежный фестиваль еврейского кино (видео)

Киев. 5 декабря. УНИАН. В столичном кинотеатре «Киев» 11-15 декабря состоится первый Молодежный фестиваль еврейского кино.

Об этом директор общественной организации «Еврейский студенческий культурный центр «Гилель» Татьяна Абович, которая выступила идеологом и организатором фестиваля, сообщила на пресс-конференции в УНИАН.

«Мы обещаем, что это будет интересно, что это будет выдающееся событие для города. И мы обещаем, что вы получите знания, а мы устроим настоящий творческий перекресток в городе», - сказала Абович.

Она выразила надежду, что фестиваль станет ежегодным.

«Конечно, были показы еврейского кино как в Киеве, так и в других городах Украины. Но такая структура, которая сочетает в себе показы полнометражных фильмов, которых на нашем фестивале будет 6, и более 10 мастер-классов для молодежи и тематических встреч по разным сферам киноиндустрии, вероятно, что такое событие будет проходить впервые», - отметила она.

Абович пояснила, что фестиваль должен стать платформой новых знаний и идей для творческой молодежи.

За профессиональную поддержку фестиваля Абович поблагодарила Министерство культуры Украины, компании «Кинолайф», а также фонд «Генезис», Еврейское агентство «Сохнут Украина», организацию «Джойнт», Всеукраинский еврейский конгресс.

В свою очередь директор дистрибьюторской компании «Кинолайф» Илья Свидлер отметил, что посетители фестиваля почувствуют атмосферу еврейской культуры.

«Человек, который придет на фестиваль, в полной мере почувствует, что такое еврейское кино и вообще, что такое еврейская культура и направление еврейского кино», - сказал Свидлер.

Он также сообщил, что лекции и мастер-классы проведут люди, которые являются профессионалами в своем деле и очень интересными собеседниками: актер и режиссер Виктор Андриенко, известный украинский документалист Сергей Буковский, режиссеры и продюсеры Мария Каель и Анна Паланчук и другие.

По информации Абович, с сегодняшнего дня программа фестиваля будет доступна на сайтах кинотеатра «Киев», в Facebook странице фестиваля еврейского кино.

В то же время организаторы уже анонсировали в его программе фильмы, среди которых будут как комедии, так и мелодрамы, а также документальная лента. В частности, гости фестиваля смогут посмотреть кинокартины: «Мир вашему дому», «Кафе «Неглер», «Песнь песней», «Назови свое имя», «Евреи», «Чужая молитва».

Торжественное открытие фестиваля состоится 11 декабря с 17.00 до 19.00.

Абович подчеркнула, что вход на это мероприятие будет бесплатным и пригласила всех желающих прийти на открытие фестиваля, во время которого, в частности, можно будет ознакомиться подробно с его программой, узнать больше о фильмах, которые будут демонстрироваться, интересно пообщаться.