Ассоциация животноводов призывает Минфин изменить критерии автоматической блокировки налоговых накладных украинских агропроизводителей (фото, видео)

Киев. 6 декабря. УНИАН. Ассоциация животноводов Украины призывает Министерство финансов изменить критерии автоматической блокировки рисковых налоговых накладных, поскольку действующая система, заработавшая в полноценном режиме с 1 июля, является несовершенной и приводит к значительным убыткам украинских производителей аграрной продукции.

Об этом сообщила глава Ассоциации животноводов Украины Ирина Паламар в ходе пресс-конференции в УНИАН.

«Сейчас члены моей ассоциации столкнулись с большой проблемой на пустом месте – у них блокируются налоговые накладные. Из-за этого они теряют партнеров, идут в длинные суды. Предприятия несут колоссальные финансовые потери. И виной всему этому является несовершенная система оценки критериев рисков и новая система, которая с 1 июля в ГФС блокирует налоговые накладные», - сказала она.

По словам Паламар, в настоящее время по всей Украине заблокировано более 500 тыс. налоговых накладных.

«Один из членов нашей ассоциации, который является крупным производителем кормов для промышленности, имеет 483 заблокированных налоговых накладных на сумму 23 млн грн. И таких предприятий очень много», - добавила эксперт.

Она отметила, что Ассоциация животноводов обращалась с соответствующими заявлениями в профильный парламентский комитет, Министерство финансов, а также к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману и первому вице-премьер-министру Степану Кубиву, однако до сих пор не получила ожидаемой реакции.

«Сегодня мы проведем митинг под стенами Верховной Рады, собираются все предприятия. Государство должно исправить эту ситуацию», - сказала Паламар.

Эксперт добавила, что зачастую производители аграрной продукции закупают сырье, которое идет по одному коду, а реализуют уже готовую продукцию по другому коду. А система автоматической блокировки налоговых накладных воспринимает такие операции как фиктивные.

Как добавил руководящий партнер адвокатского объединения «Парадокс» Сергей Федак, процедура административного обжалования заблокированных накладных является слишком краткосрочной. Так, для обжалования решений относительно блокировки налоговых накладных отведено только 10 дней.

«Представьте себе, предприятию, у которого заблокировано 500 накладных, необходимо в течение 10 дней подать 500 жалоб. И к каждой жалобе необходимо добавить копии соответствующих документов», - сказал юрист, добавив, что огромное количество поступлений таких жалоб приводит к частым и немотивированным отказам в регистрации накладных, после чего предприятия вынуждены обращаться в суд.

При этом Федак отметил, что один только судебный сбор за обжалование одной заблокированной накладной составляет 3,2 тыс. грн.

«Для примера, у предприятия заблокированы 500 накладных - 500 множим на 3200, и получаем, что предприятие в месяц должно заплатить 1,6 млн грн только судебного сбора», - сказал Федак.

Присутствовавшая на мероприятии научный консультант Ассоциации животноводов Украины, кандидат юридических наук Яна Салмина отметила, что в настоящее время в Верховной Раде зарегистрированы два законопроекта, которые призваны урегулировать проблемы с массовым блокированием налоговых накладных. Инициаторами этих законопроектов выступают правительство и группа народных депутатов. Однако, по словам эксперта, эти документы не решают проблему и могут лишь усугубить сложившуюся ситуацию.

«Мы на сегодня не просто критикуем, мы подготовили свои предложения и замечания, мы готовы присоединиться к обсуждению и усовершенствованию этих законопроектов. Мы направили свои предложения в Верховную Раду, профильные комитеты… Мы просим хотя бы разработать другой отдельный механизм для производителей. Эти общие для всего бизнеса правила, которые внедрены, не могут работать в аграрном секторе и производстве», - подытожила Салмина.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/rus/themes/76723