Заблокированная из-за отсутствия кворума работа НКРЭКУ наносит сектору возобновляемой энергетики миллионные убытки – заявление компаний (фото, видео)

Киев. 6 декабря. УНИАН. Энергокомпании, которые ввели в эксплуатацию новые генерирующие мощности возобновляемой энергетики и не могут получить ставку «зеленого» тарифа на произведенную ими электроэнергию из-за заблокированной работы Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, в случае продления этой ситуации за три месяца получат убытки в размере 4,3 млн евро.

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН заявил глава «Украинской ассоциации возобновляемой энергетики» Алексей Оржель и ряд руководителей энергокомпаний.

«По нашим оценкам, текущее количество мощностей возобновляемой энергетики составляет около 140 МВт. Компании не могут получить решения об установлении тарифа и будут нести финансовые потери. Если такая ситуация продлится три месяца, предварительные потери будут составлять около 4,3 млн евро», - сказал он.

Оржель объяснил, что ранее компании вложили свои или кредитные финансовые ресурсы в строительство генерирующих мощностей (солнечных, ветровых, биогазовых электростанций) и должны были вовремя начать производить и продавать электроэнергию в рынок по «зеленому» тарифу. Но поскольку из-за заблокированной работы Нацкомиссии этот тариф не был установлен, игроки рынка несут убытки.

Представитель компании «Экопрод» Максим Сысоев заявил, что его компания построила в Донецкой области биогазовую электростанцию мощностью 1,5 МВт. На сегодня компания не может получить ставку «зеленого» тарифа и при этом вынуждена выплачивать кредит ЕБРР.

«В сентябре мы закончили строительство в Херсонской области одной из самых больших за последние 5 лет солнечной станции мощностью почти 20 МВт… Были поданы документы на получение «зеленого» тарифа, они были рассмотрены, но в связи отсутствием кворума мы не смогли получить «зеленый» тариф», - сообщил руководитель компании Clean Energy Андрей Симонович.

Директор компании «Вітряні парки України» Виталий Севастьянов сообщил, что его компания не сможет получить тариф на ВЭС, которая будет запущена в этом месяце, и будет лишена значительного объема заказов.

«На сегодня регулятор не способен принимать необходимые для участников рынка решения о выдаче лицензии, об установлении ставок «зеленых» тарифов, о назначении надбавок за использование местной составляющей (надбавка за использование продукции украинского производства – УНИАН). Фактически отрасль возобновляемой энергетики на сегодня парализована… Возобновляемая энергетика стала заложницей», - также отметил Оржель.

По его словам, ассоциация и игроки рынка призывают органы власти разблокировать работу регулятора.

«Игроки рынка заинтересованы в том, чтобы на рынке присутствовал профессиональный и независимый регулятор. Его работа – фактор стабильности рынка. Мы призываем использовать все возможности для возобновления его работы», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, начиная с 13 ноября 2017 года, на заседаниях НКРЭКУ нет кворума (4 человека), поэтому не может приниматься решение. 24 ноября глава Нацкомиссии Дмитрий Вовк заявил, что работа регулятора заблокирована. Для возобновления работы НКРЭКУ необходимо, чтобы Конкурсная комиссия отобрала новых членов регулятора или были внесены изменения в законодательство.

По словам народного депутата Ольги Бельковой, Верховная Рада уже на этой неделе может внести изменения в законодательство об НКРЭКУ, что позволит возобновить ее работу.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/rus/themes/76727