Судья ВСУ: главная задача Верховного суда - выработать стабильную и последовательную судебную практику (фото, видео)

Киев. 7 декабря. УНИАН. Судья нового Верховного суда Лариса Рогач видит основной задачей нового ВС выработку стабильности и последовательной судебной практики.

Об этом она заявила на пресс-конференции в УНИАН.

"Позиция и роль Верховного суда заключается во внедрении единства и гармонизации судебной практики, а что касается справедливости и непредвзятости судебных решений - это роль каждого судьи всей судебной системы, в том числе и Верховного суда", - отметила судья.

Кроме того, она добавила, что новый ВС будет вынужден рассматривать очень большое количество дел, которые ему перешли в наследство от Верховного суда Украины, который прекратил свою деятельность.

Сейчас на рассмотрении находится около 60 тысяч дел, которые ВС должен будет рассмотреть. Она добавила, что ввиду такого огромного количества дел будет очень трудно обеспечить единство судебной практики, однако это нужно будет делать.

Она также добавила, что когда единство судебной практики будет наработано ВС, то граждане уже будут понимать, стоит ли им обращаться со своим делом в Верховный суд, или нет: "задача Верховного суда определить последовательную и стабильную практику, чтобы лица, обращающиеся в суд, заранее знали, каким образом будет применена норма закона, чтобы возможно в будущем у них не было необходимости обращаться в ВС".

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/rus/themes/76746