Более 37% представителей экспертной среды доверяют новому Верховному суду - исследование (фото, видео)

Киев. 7 декабря. УНИАН. 5% экспертов полностью доверяют новому Верховному суду, а еще 32% доверяют преимущественно, однако сомневаются в отдельных судьях ВС.

Об этом говорится в результатах экспертного опроса об ожиданиях от работы ВС, который Центр политико-правовых реформ (ЦППР) представил на пресс-конференции в УНИАН.

Как отметил заместитель председателя правления ЦППР Роман Куйбида, 52% респондентов верят, что новый ВС может положительно повлиять на повышение доверия граждан и бизнеса к системе правосудия.

"Верховному суду доверяет каждый третий опрошенный - это очень хороший показатель на фоне общего недоверия к судебной власти", - отметил Куйбида.

Опрос также показал, что совершенно не доверяют новому ВС 12% опрошенных.

При этом наибольший уровень недоверия среди юристов, а наименьший среди судей: ни один из опрошенных судей не сказал, что не доверяет новому ВС.

Также, отвечая на вопрос: «Верите ли вы, что Верховный суд будет способен противостоять политическим влияниям?», большинство респондентов высказали мнение, что не будет способен. В частности, в большинстве своем не верят, что ВС будет противостоять политическим влияниям 41% респондентов, которые не являются юристами, 28% судей, 38% юристов. Совсем не верят, что суд будет противостоять политическим влияниям 23% опрошенных, которые не являются юристами, 25% судей, 19% юристов.

Полностью верят в способность противостояния лишь 5% опрошенных, которые не являются юристами, 11% судей и 5% юристов.

Отвечая на вопрос, верят ли респонденты, что судьи Верховного суда будут добропорядочными, лишь 5% опрошенных, которые не являются юристами, 11% судей и 4% юристов ответили вполне утвердительно, еще 26% респондентов, которые не являются юристами, 53% судей и 41% юристов заявили, в основном верят в это. Совсем не верят, что судьи ВС будут добропорядочными 19% неюристов, 3% судей и 9% юристов.

ЦППР проводил опрос с 28 ноября по 3 декабря, в нем принял участие 421 респондент, из них 340 юристов, в том числе 36 судей.

Справка УНИАН. 30 сентября 2016 года с вступлением в силу изменений в Конституцию в части правосудия и закона «О судоустройстве и статусе судей» в Украине стартовала судебная реформа. Согласно этим изменениям, Верховный суд стал высшим судом в Украине, а его состав сформирован из судей, избранных исключительно по результатам открытого конкурса.

11 ноября назначенные президентом судьи в его присутствии приняли присягу.

Новый Верховный суд начнет работу 15 декабря.

Председателем ВС стала Валентина Данишевская, ее заместителем - Богдан Львов.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/rus/themes/76746