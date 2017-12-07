В 2017 году ситуация с правами человека в Украине ухудшилась - правозащитники (видео)

Киев. 7 декабря. УНИАН. Ситуация с правами человека и основными свободами в Украине ухудшилась по сравнению с 2016 годом, и отличается в оккупированном Крыму и оккупированных районах Донецкой и Луганской областей от территории, контролируемой правительством вдоль линии разграничения и других регионах страны.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров.

«В целом мы констатируем, что в 2017 году общее состояние с правами человека и основными свободами в Украине ухудшилось по сравнению с 2016 годом. А в 2016 году оно ухудшилось, как мы констатировали год назад, по сравнению с 2015 годом», - сказал он.

По его словам, оккупация части Украины и вооруженный конфликт на востоке - один из главных источников системного и массового нарушения прав человека.

«Они разделили нашу страну на четыре части, в которых другая реальность с правами человека, это оккупированный Крым, оккупированные части в Донецкой и Луганской областях, третья реальность - территория, контролируемая правительством вдоль линии разграничения, четвертая - это остальные регионы Украины. Ситуация здесь совсем другая. До Майдана и до войны мы не имели таких различий с соблюдением прав человека», - пояснил Захаров.

По его словам, на контролируемой территории это прежде всего проявилось в массовом нарушении экономических и социальных прав, что поставило большую часть населения страны за грань выживания. Значительный рост тарифов на коммунальные услуги, цен на продукты и лекарства не был компенсирован государством даже для социально незащищенных слоев населения.

«Основные тренды, которые были в 2016 году, начались еще раньше, они усиливались и обострялись, а именно рост бедности и социального неравенства. В 2017 году еще больше стала разница между богатыми и бедными», - подчеркнул Захаров.

Вместе с тем, как добавил он, в «серой зоне», где каждую ночь могут быть обстрелы, не везде есть отопления, газоснабжение, вода, часто пользуются буржуйками, есть населенные пункты, где почти нет неповрежденных зданий. А на территории самопровозглашенных республик совсем нельзя осуществлять гражданские и политические права и свободы. Возможности для освещения альтернативных взглядов просто не существует, люди преследуют даже за публикации в собственных блогах, их обвиняют в экстремизме, государственной измене, шпионаже и других вымышленных преступлениях. Постоянно пропадают без вести люди, массово нарушаются также социальные и экономические права, цены на все основные продукты питания выше, чем на контролируемых территориях, а пенсия и зарплата значительно меньше.

Руководитель адвокационного центра Украинского Хельсинского союза по правам человека Борис Захаров рассказал, что в Крыму продолжалась политика, направленная на лишение крымскотатарского народа этнической и религиозной идентичности. Репрессии против крымских татар усиливались, количество украинских граждан - «узников Кремля» все растет, а о проявлении в Крыму украинской идентичности не приходится говорить, это сразу вызывает репрессии.

«Создание атмосферы страха, бессилия и безнадежности, террор против инакомыслящих, нарушение прав и свобод, презрение к человеческому достоинству ... тотальная пропаганда - это общая ситуация в Крыму. Продолжаются традиции сталинских преследований крымских татар, идет латентная депортация, создается невозможная ситуация для существования на полуострове», - рассказал он.