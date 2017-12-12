Украинская ассоциация китаеведов презентовала третий номер журнала "Украина-Китай"(видео)

Киев. 12 декабря. УНИАН. Украинская ассоциация китаеведов в партнерстве с компанией «Ты и право», а также посольством КНР, презентовала на пресс-конференции в информационном агентстве УНИАН третий номер журнала «Украина-Китай», посвященный форуму стратегического партнерства «Один пояс, один путь», который прошел в мае этого года в Пекине.

«Мы рады вам представить третий в этом году номер периодического издания «Украина-Китай. В этом году произошли важные события - в мае была встреча высокого уровня, посвященная стратегическому проекту «Один пояс, один путь» в Пекине, и, на мой взгляд, большое по значению событие - XIX съезд Коммунистической партии Китая, который показал планы и проекты строительства социализма с китайской спецификой в новой эпохе. Сегодня события, которые происходят в Китае, касаются не только этой страны, не только региона Дальнего Востока, но и вообще мира. Китай фактически стал драйвером глобализации», - сказал президент Украинской ассоциации китаеведов, главный редактор журнала Виктор Киктенко на пресс-конференции в УНИАН.

В свою очередь, первый секретарь посольства Китая в Украине, заведующий политическим отделом Чжан И, присутствовавший на пресс-конференции, подчеркнул, что развитие отношений между странами имеет стратегический характер, а издание журнала дает возможность украинцам ознакомится с действующим состоянием и перспективами взаимовыгодного экономического, политического и культурного сотрудничества.

«Это уже третий номер в этом году, и я хотел обратить особое внимание, и посоветовать всем читателям ознакомиться с докладом главы КНР господина Си Цзиньпина и премьер-министра Ли Кецяна во время летнего и зимнего экономических форумов в Давосе. Эти доклады отображают видение правительства Китая о дальнейшем развитии второй экономики мира, а также о возможных вызовах, которые касаются не только Китая, но и всех стран мира, а также векторов развития внешней политики и экономики Китая, их взгляда на развитие общества в глобальном плане», - подчеркнул Чжан И.

При этом сооснователь компании «Ты и право» и журнала «Украина-Китай» Виктория Лесничая отметила, что в скором времени Украина может стать крупным стратегическим партнером Китая, а экономическое сотрудничество позволит ускорить этот процесс и реализовать успешные совместные проекты.

«Уверена, что через несколько лет Украина будет крупным стратегическим партнером для Китая. На сегодняшний день мы видим, что Китай не только словами, а и делом выходит на рынок Украины. Сектор инфраструктуры, сектор АПК и сектор энергетики являются наиболее развитыми в этом направлении», - подчеркнула Лесничая.

Как сообщал УНИАН, в январе-сентябре текущего года товарооборот между Украиной и Китаем вырос на 14,5% - до 5,6 млрд долл.

Украина и Китай 5 декабря подписали дорожную карту по реализации инициатив «Экономический пояс Большого шелкового пути» и «Морской шелковый путь», призванных усилить экономическое сотрудничество между Европой и Азией. По словам вице-премьера Государственного совета Китая Ма Кая, КНР зарезервировал около 7 млрд долл. на совместные проекты в Украине.

Инициатива Китая «Один пояс - один путь» предполагает развитие торговых отношений между Китаем и Европой. Посол КНР в Украине Ду Вэй ранее отмечал, что этот проект немыслимым без Украины.

Проекты в рамках «Шелкового пути» в перспективе могут позволить Украине обойти транзитные ограничения России в страны Средней Азии.