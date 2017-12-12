Украинская компания "MASTER:Бухгалтерия" выпустила бухгалтерскую программу для бюджетного сектора (фото, видео)

Киев. 12 декабря. УНИАН. Украинская компания-производитель программного обеспечения «MASTER:Бухгалтерия» выпустила бухгалтерскую программу для бюджетного сектора, которая может заменить аналогичные программы российского производства, попавшие в санкционный список.

Об этом в ходе пресс-конференции в УНИАН сообщил руководитель проектов компании-разработчика IT-Enterprise Роман Яворский.

«Мы наблюдаем активный интерес бюджетных органов относительно программных решений, в том числе из-за запрета на использование программного обеспечения российского происхождения», - отметил он.

По его словам, 80% коммерческого сектора пользовалось для бухгалтерского учета продуктами российской компании 1С, доля государственного сектора была несколько ниже, но также значительной.

«Анализируя систему Prozorro, мы понимаем, что на закупку, поддержку и обслуживание продуктов 1С было потрачено в 2015-2016 годах 17-18 млн грн», - сказал Яворский.

Он отметил, что бюджетному сектору сложнее перейти на другое программное обеспечение, так как оно должно учитывать специфику государственного сектора.

«Специалистами компании «MASTER:Бухгалтерия» была выпущена конфигурация для бюджетного сектора, которая включает все нюансы и особенности ведения бухгалтерского и налогового учета для бюджетного сектора», - сказал представитель компании.

По словам Яворского, компания провела опрос среди бухгалтеров, которые пользуются бухгалтерскими программами.

«66% бухгалтеров говорят о том, что наиболее оптимальный срок замены бухгалтерского обеспечения - это первый квартал. В первом квартале 2018 года будет проходить и выделение средств для бюджетных учреждений, и проведение тендеров. Мы ожидаем массовой замены бухгалтерских продуктов на современные решения в первом квартале 2018 года», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 15 мая президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер», согласно которому в Украине был заблокирован доступ к российским социальным сетям «ВКонтакте», «Одноклассники», ресурсам Yandex, Mail.ru, а также запрещено использование бухгалтерского программного продукта 1С.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/rus/themes/76866