Украинские крюинговые компании призывают власть не ужесточать правила трудоустройства моряков за границей (видео)

Киев. 12 декабря. УНИАН. Украинские крюинговые компании, предоставляющие услуги по набору моряков на морские суда, призывают власть не ужесточать правила трудоустройства моряков за границей в случае принятия Радой законопроекта о противодействии торговли людьми, поскольку индустрия трудоустройства моряков является прозрачной и подотчетна международным конвенциям.

Об этом сообщил директор крюинговой компании «Эм Эс Си Крюинг Сервисес» Руслан Бундюк на круглом столе в УНИАН, который состоялся по инициативе ведущих украинских профессиональных объединений – Ассоциации «Всеукраинское объединение крюинговых компаний» (ВОКК) и Ассоциации «Украинский морской союз».

«Индустрия трудоустройства моряков на сегодняшний день является одной из самых прозрачных сфер деятельности в области трудоустройства, потому что мы подотчётны не только большому списку требований наших местных властей, а также и большому количеству международных конвенций. Ужесточение требований к крюинговым компаниям, которые предлагаются законопроектом № 6275, будут иметь негативные последствия со стороны зарубежных партнеров, которые инвестируют в отрасль», - заявил Бундюк.

Он отметил, что на сегодняшний день многие компании вкладывают большие инвестиции в украинских моряков, в развитие тренажерных центров. Это сотни тысяч долларов спонсорской помощи, которые зарубежные судовладельческие компании дарят нашим центрам.

Бундюк подчеркнул, что крюинги и предприятия, которые оказывают посреднические услуги для работы за границей, поддерживают здравые и продуктивные шаги как исполнительной, так и законодательной власти, направленные на противодействие торговле людьми.

«Однако, на наш взгляд, данный законопроект уводит в сторону от реальной проблемы и пытается ужесточить меры именно в том секторе, где в данный момент существуют нормальные, здравые и понятные для всех правила трудоустройства, которые легко контролируются государством», - добавил он.

Генеральний директор Ассоциации "Всеукраинское объединение крюингових компаний" Вячеслав Кисловский, также присутствовавший на круглом столе, отметил, что с помощью законопроекта наше правительство предлагает решить то, что уже давно решено. Все крюинговые компании выполняют международные требования по защите работников за границей, в частности, на судах под иностранным флагом, поскольку в ином случае наши моряки просто не будут востребованы на международном рынке труда.

«Господа депутаты, министры, задумайтесь, зачем вам убивать продуктивный сектор экономики, который формировался на протяжении многих лет и где есть учебные заведения, система подготовки, которая эффективно работает, и где работают не менее 130 тысяч человек? … Эти места немедленно займут наши конкуренты на международном рынке», - заявил Кисловский.

Он подчеркнул, что только от моряков по разным оценкам мы имеем 1,5 миллиарда долларов в год поступлений в нашу страну. Это деньги, которые вкладываются в инфраструктуру, образование, медицину.

«Украинские офицеры по качеству подготовки, по последней оценке, которая проходила три года назад, находились на втором месте в мире. Вы должны помочь выжить этому сектору», - заявил Кисловский, обращаясь к властям.

«Суть законопроекта никак не улучшает качество жизни нашего сектора, наоборот делает ее сложнее. Предложенный законопроект не решает проблему торговли людьми, он перегрузит бизнес дополнительными обязательствами, увеличением контролирующих органов всех уровней, и соответственно, он будет порождать новые коррупционные составляющие», - сказал Кисловский.

Руководитель компании «Ольвия Меритайм» Александр Сгайдак, присутствовавший на круглом столе, добавил, что основанием для ужесточения каких-либо требований является некая статистика.

«Мне хотелось бы задать вопрос авторам законопроекта, какая статистика существует в отношении торговли людьми на флоте? На нашем последнем собрании мы пытались вспомнить, какие были случаи. С большим трудом удалось вспомнить случай 7 лет назад, и то в итоге выяснилось, что проблема была в невыплате зарплаты», - добавил он.

Сгайдак отметил, что законопроект предлагает бороться с проблемой торговли людьми путем включения юриста в штат компании, путем создания дополнительных бюрократических требований, дополнительных пакетов документов, заверенных нотариусом на разных языках, и это обойдётся агентству от 60 до 150 тыс. грн.

«То есть вместо того, чтобы как-то поддержать, нас загоняют в такие рамки, где выживать будет очень сложно», - добавил он.

В работе круглого стола приняли участие директор «Юнитим Украина» Максим Костин, директор CMA CGM Евгений Тюпиков, директор «Марлоу Навигейшн Украина» Борис Эзри, директор "Ви Шипс (Украина)" Игорь Сафин, генеральный директор Ассоциации «Украинский морской союз» Игорь Сибрин, генеральный секретарь Ассоциации «Украинский морской союз», президент Всеукраинской Ассоциации компаний международного трудоустройства Василий Воскобойников, советник по правовым вопросам, адвокат Владимир Мусиенко, ответственный секретарь Ассоциации ВОКК Лариса Биломитцева, эксперт по вопросам занятости и трудовой миграции Олег Борисов, директор юридической фирмы «Влад-Алекс» Владимир Кардон, советник Ассоциации ВОКК Илья Тихонов, директор компании «Аквасервис» Александр Юрков.

Как сообщал УНИАН, в начале апреля 2017 года инициативная группа депутатов, в состав которой вошли Ирина Луценко и Ирина Геращенко, зарегистрировала в Верховной Раде законопроект №6275. Документ направлен на защиту прав трудовых мигрантов и противодействие торговле людьми.

По данным Международной организации по миграции, объем средств, которые украинские трудовые мигранты переводят на родину, превышает все инвестиции в украинскую экономику иностранных компаний и помощь международных доноров вместе взятых.

Согласно исследованию социологической группы «Рейтинг», 40% украинцев готовы выехать за границу на временную работу, 25% - уже интересовались возможностью работать вне Украины.