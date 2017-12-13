Общественные активисты инициируют перед властями Киева разработку совместного плана действий по уменьшению количества ДТП (видео)

Киев. 13 декабря. УНИАН. Общественные активисты инициируют перед властями Киева разработку совместного плана действий по уменьшению количества дорожно-транспортных происшествий на дорогах столицы.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявила общественный деятель, основатель общественной платформы "Центр развития города" Людмила Костенко, которая представила результаты проведенного социологического исследования общественного мнения киевлян относительно основных причин нарушения правил дорожного движения (ПДД), их оценки уровня безопасности на дорогах города и путей снижения уровня ДТП в столице.

Как отметила Костенко, только с начала 2017 года в Украине на дорогах погибли почти 2 тыс. человек. Количество ДТП с пострадавшими растет, и за последние полгода эта цифра превысила 16 тыс. Каждая четвертая авария произошла в Киеве. За 9 месяцев этого года в столице в результате ДТП погибли 174 человека.

Учитывая эти цифры, активисты провели исследование, целью которого было выяснить, как часто киевляне нарушают ПДД, что именно побуждает их к таким действиям и что необходимо изменить, чтобы уменьшить количество нарушений и, соответственно, аварий на дорогах города. Опрос проводился представителями ОО "Центр развития города" с 20 ноября по 1 декабря 2017 года в десяти районах Киева. Всего было проведено 5000 интервью с респондентами в возрасте от 25 лет - из них 2500 пешеходов и 2500 водителей.

Опрос показал, что в рейтинге самых популярных нарушений ПДД среди столичных водителей на первом месте - превышение допустимой скорости. В этом признались 40% респондентов. На втором месте - нарушение правил парковки - 37,4%. Третье место - пересечение сплошной двойной полосы - это более 28% всех нарушений. При этом водители отметили, что почти в половине случаев на нарушение правил они шли, потому что рядом не было транспортных средств, которые могли бы представлять для них угрозу. Причиной еще 42% случаев нарушений ПДД стала необходимость вовремя попасть на работу или домой. Причиной еще 26% нарушений ПДД столичные водители назвали плохо оборудованную дорогу.

Опросы пешеходов показали, что 19% - то есть пятая часть - не знают о том, что действующим законодательством предусмотрены штрафы для нарушителей-пешеходов. При этом, как сообщила Костенко, каждый десятый респондент признался, что нарушает ПДД ежедневно, а еще 13% делают это несколько раз в неделю. Самое большое количество нарушений связано с пересечением пешеходами проезжей части в не предназначенных для этого местах - 79% случаев.

Среди факторов, которые могли бы повлиять на уменьшение количества нарушений, 53% опрошенных назвали увеличение числа оборудованных пешеходных переходов. По мнению почти трети респондентов, улучшению ситуации способствовало бы и увеличение количества светофоров в тех местах, где люди постоянно переходят дорогу. Чуть меньше трети опрошенных (28,4%) отметили, что штрафы заставили бы участников дорожного движения соблюдать правила.

«Каждый пятый участник опроса одной из причин вынужденных нарушений ПДД называл несовершенство транспортной инфраструктуры. Поэтому решить проблему большого количества ДТП с помощью только законодательных инициатив невозможно. Нужен комплексный подход. Прежде необходимо объединить усилия местных властей и общества. И есть несколько шагов, которые мы планируем реализовать и имплементировать в дальнейшие наши действия. Так, в ближайшее время мы планируем представить широкой общественности карту самых опасных перекрестков Киева, а потом мы ее передадим вождям города, чтобы разработать план действий общины и городской госадминистрации по уменьшению количества ДТП на дорогах столицы. И, в первую очередь, мы будем уделять внимание самым опасным пешеходным переходам, переходам возле детских садов и школ», - отметила представитель ОО.

Также, по ее словам, планируется разработать предложения от общины о внесении изменений в действующее законодательство.

Активисты планируют провести широкую информационную кампанию по повышению культуры как водителей, так и пешеходов.

Костенко призвала другие общественные организации и неравнодушных киевлян приобщиться к работе, чтобы сделать Киев безопасным городом.