Проживание в коттеджном городке улучшает качество жизни - телеведущая Лилия Ребрик

Киев. 13 декабря. УНИАН. Проживание в коттеджном городке за пределами мегаполиса улучшает качество жизни и доставляет новые эмоции. Такое мнение высказала на пресс-конференции в УНИАН украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик, которая приобрела загородный дом у компании Evrodim.

«Мы всегда мечтали о доме с собственным двориком, собственным пространством, но всегда не хватало какого-то толчка, чтобы все же его приобрести… Ведь мы живем ради позитивных эмоций, ради радости, и мы должны это себе позволять. Только мы можем сделать свою жизнь лучше, эмоциональнее, красивее, вдохновеннее, все зависит от нас самих. Поэтому мы решились на этот шаг», - сказала она.

Ребрик сообщила, что она с семьей долго выбирала место, где приобрести жилье за городом, но остановилась семья именно на коттеджном городке строительной компания Evrodim, поскольку именно там очень живописная природа, лес и озеро, что, безусловно, создает настроение и вдохновляет.

При этом телеведущая отметила, что на сегодняшний день полностью в загородный дом она переехать не готова. «Пока это вариант, куда поехать на выходные, это повод создать себе выходные, потому что работой мы можем себя загрузить в любой день и не искать эти поводы. Хотя все мне говорят, что очень скоро, уже имея этот дом, я не смогу не переехать туда окончательно, и эти 40 км от города вообще не будет считаться расстоянием», - отметила Ребрик.

Она подчеркнула, что в первую очередь это огромный плюс для детей, где они смогут играть, бегать, и все это на природе. «Наконец-то заведем собаку, о которой так настойчиво просит наша дочь Диана», - добавила Ребрик.

Справка УНИАН. Строительно-инвестиционная компания Evrodim.com основана в Киеве в 2005 году. «Evrodim.com» - одна из крупнейших компаний, развивающих строительство коттеджных городков и индивидуальных коттеджей в Киевском регионе. За годы работы в строительном бизнесе компания сдала в эксплуатацию 17 коттеджных комплексов.