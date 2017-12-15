Антин Мухарский просит президента ветировать закон об усилении ответственности по выплате алиментов и отправить на доработку

Киев. 15 декабря. УНИАН. Шоумен, отец 5-ти детей Антин Мухарский обратился с просьбой к президенту Украины Петру Порошенко ветировать и отправить на доработку в Верховную Раду закон об усилении защиты прав ребенка на надлежащее содержание путем принудительного взыскания задолженности по уплате алиментов, поскольку он дает неограниченную власть исполнителям и нарушает конституционные права.

Об этом Мухарский заявил на пресс-конференции в УНИАН.

«Я обращаюсь к господину президенту с просьбой ветировать этот закон и направить его на доработку в Верховную Раду с проведением широкого общественного обсуждения. Необходимо обратить внимание на то, что, давая исполнителям неограниченную власть, закон нарушает конституционные права и дает право людям, которые не наделены судебной властью и правом осуществлять правосудие, налагать запреты на граждан Украины", - сказал Мухарский.

Он добавил, что закон №7277 об усилении ответственности плательщиков алиментов, который принят Верховной Радой во втором чтении 7 декабря, прошел слушание в рекордно короткие сроки. Такое редко случается, когда законопроект принимается за 4 недели и без общественного обсуждения.

«Согласно этому закону государственные и частные исполнители получают неограниченную власть и могут не выпустить вас за границу, отобрать у вас право управления автомобилем, отобрать право пользования оружием и средствами самообороны, и в конце концов могут отправить на кладбище, в прямом смысле этого слова, назначив общественно-полезные работы», - сказал шоумен.

Он подчеркнул, что на самом деле закон важный и нужный. «Но необходимо его доработать и обсудить общественно важный вопрос о том, что крайне важно прописать в законе уголовную ответственность для нотариусов и исполнителей, который будут совершать противоправные действия», - добавил Мухарский.

Он заявил, что регулярно ежемесячно платит алименты своим детям. И в период с 2014 по 2016 год уплатил своим детям около 1 млн грн алиментов, а развернутая пиар-компания против него – наговор и ложь.

«Нельзя давать власть исполнителям в стране, где существует коррупция, где не доведена до конца судебная реформа. Они всего лишь люди и за взятку или из-за шантажа и угроз могут совершать незаконные действия», - заявил шоумен.

Присутствовавшая на пресс-конференции адвокат Ольга Додух сообщила, что данный закон существенно сужает права родителей, любого родителя, и никоим образом не обеспечивает права ребенка на надлежащее содержание. Закон положительный с точки зрения его идеи, но он достаточно сырой, чтобы внедрять его в этой редакции.

Как сообщал УНИАН, 7 декабря текущего года Верховная Рада Украины приняла закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание путем совершенствования порядка принудительного взыскания задолженности по уплате алиментов (№7277).

Закон предусматривает временное ограничение в праве выезда за пределы Украины должника, который не платит алименты. Также к должнику, у которого имеется задолженность по уплате алиментов в размере, совокупно превышающем сумму соответствующих платежей за шесть месяцев, могут применять следующие меры: временно ограничить его в праве управлять транспортным средством, пользоваться огнестрельным охотничьим, пневматическим и охолощенным оружием, устройствами отечественного производства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия, а также ограничить в праве охоты.

Также предлагается новый вид административного взыскания в виде социальных работ, которые заключаются в выполнении лицом, совершившим административное правонарушение, в свободное от работы или учебы время платных общественно полезных работ, вид которых будут определять органы местного самоуправления.

Закон еще не подписан президентом.