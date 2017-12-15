В центре Одессы 23 декабря волонтеры и благотворители откроют рождественскую резиденцию добра (фото, видео)

Киев. 15 декабря. УНИАН. В центре Одессу 23 декабря откроется благотворительное мероприятие «Рождественская резиденция добра», где все желающие смогут принять участие в организации рождественских подарков для детей из неблагополучных семей и интернатов, инвалидов, одиноких пожилых людей.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил представитель организаторов проекта, руководитель БФ «Международная Помощь» и БФ «Добрый Самарянин» Денис Сердиченко.

По его словам, Рождественская резиденция добра, которая будет работать до 8 января, объединит под своей крышей сразу три проекта: "Собери подарок сироте", "Добрый гость" и "Вторая жизнь ваших вещей".

Резиденция будет работать на ул. Дерибасовской с 10.00 до 22.00 ежедневно до 8 января.

По словам организатора проектов БФ «Добрый Самарянин» и координатора Рождественской резиденции добра Натальи Тереховой, проект «Собери подарок сироте» стартовал заранее. В настоящее время волонтеры фонда побывали в интернатах области и узнали, о чем мечтают дети накануне Рождества.

Проект, который на страницах БФ «Добрый Самарянин» в соцсетях объединил детей из 10 областных детских домов в едином фотоальбоме, позволяет сделать как общий, так и индивидуальный подарок, о котором мечтает ребенок-сирота из приюта, детского дома или многодетной семьи". В этом году планируется собрать в целом подарков для более чем 3 тыс. детей из интернатов Одесской области.

По информации Тереховой, проект "Добрый гость" предусматривает организацию и передачу продуктовых наборов для пожилых людей, малообеспеченных, инвалидов. Перед Новым годом и Рождеством им планируется передать продукты, из которых можно будет приготовить традиционные для праздников блюда.

Как уточнил Сердиченко, проект также был начат раньше. С участием социальных служб было выбрано около 300 малообеспеченных одесситов, которым обычно передают самые необходимые продукты и вещи.

Проект "Вторая жизнь ваших вещей" - это помощь бывшими в употреблении вещами, одеждой, которые приносящие одесситы. Волонтеры распределяют их среди вынужденных переселенцев, а также отправляют в интернаты, приюты Одесской области.

Как сообщили организаторы, кроме благотворительных проектов, в рамках Резиденции добра будут проводиться молодежные вечера, пение колядок, игра на музыкальных инструментах, мастер-классы, другие развлекательные мероприятия, будет действовать фотозона.

Также будет установлен вертеп, приглашенные актеры. Кроме того, рядом с Резиденцией будет установлена сцена, на которой 17 дней представители разных церквей будут рассказывать о Рождестве Христовом.

Сердиченко призвал одесситов и гостей города присоединиться к акции и выразил надежду, что другие области Украины распространят проект у себя.

Как отмечалось, идею проведения мероприятия поддержал благотворительный фонд им. Александра Коробчинского, а партнером выступила социальная платформа «Доброе дело».

Фото-новости с пресс-конференции: https://photo.unian.net/rus/themes/76928