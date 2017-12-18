Участники акции "Озвучим книги для незрячих" передадут аудиоверсии современных произведений 68 специализированным библиотекам (видео)

Киев. 18 декабря. УНИАН. Участники всеукраинской волонтерской акции «Озвучим книги для незрячих», к которой уже присоединились телекомпании, радиостанции, творческие коллективы, а также украинцы из многих регионов Украины в ближайшее время передадут аудиоверсии произведений самых известных современных отечественных и зарубежных авторов 68 специализированным библиотекам для людей с недостатками зрения.

Об этом сообщила организатор акции Анетта Антоненко сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Идея акции «Издательства Анетта Антоненко» заключается в бесплатном предоставлении авторского права на аудиокнигу организациям и физическим лицам, которые помогают озвучить книги для людей с недостатками зрения.

«Мы решили передать авторские права бесплатно на озвучивание волонтерам. Сама акция была задумана как акция объединения людей, которые захотели помочь незрячим. Мы не делали отборы голосов - речь живая, но записана на радиостанциях и в телерадиокомпаниях», - отметила издатель.

По ее словам, аудиоверсии произведений самых известных современных отечественных и зарубежных авторов в ближайшее время будут переданы 68 специализированным библиотекам для слабовидящих, действующих в Украине, фонды которых пополняются уже много лет.

«Идея акции возникла во время встречи в Центральной библиотеке для слепых имени Н.Островского (г.Киев) и передачи романа известного французского писателя Дидье ван Ковеларта «Жюль» (о собаке-поводыре и его слепой хозяйке)», - отметила она.

Антоненко сообщила, что благодаря поддержке партнеров-волонтеров сейчас озвучиваются 38 книг.

В числе писателей, которые должны зазвучать в аудиокнигах: Любко Дереш, Остап Дроздов, Жослин Сосьете, Важди Муавад, Исабель Альенде, Эрик-Эмманюэль Шмитт и другие.

Акция проходит при содействии Канадского Фонда поддержки местных инициатив.

«Цель этого проекта - сделать доступным для незрячих людей то новое и интересное, что сейчас происходит в мире украинского книгоиздания. Видны очень большие изменения в том, сколько и чего издается, качество книг и связь переводчиков с авторами из-за рубежа, расширение потенциальных горизонтов для читателей», - отметил посол Канады в Украине Роман Ващук.