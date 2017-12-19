Количество фальсифицированных лекарств в Украине намного больше, чем отчитывается Гослекслужба - ОО "Медицинский контроль" (видео)

Киев. 19 декабря. УНИАН. На сегодняшний день ни один украинец не застрахован от использования некачественного или фальсифицированного лекарственного средства, поскольку количество некачественных лекарств в Украине намного больше, чем отчитывается Государственная служба лекарственных средств и оборота наркотиков.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель координационного совета общественной организации «Медицинский контроль» Игорь Щедрин.

По его словам, в конце лета в ОО «Медицинский контроль» обратился пациент, который пострадал от побочных реакций от приема лекарственного средства во время госпитального лечения.

«Пациент заподозрил, что это подделка... Он прислал нам сделанную за свои деньги химико-лабораторную экспертизу, потому что готовился в суд. Результаты экспертизы меня ошеломили: в составе препарата, в трех сериях, было обнаружено вещество, не указанное в составе и при регистрации препарата. Мы направили запросы и в Государственную службу лекарственных средств Украины, которая должна осуществлять контроль, в Государственный экспертный центр. Нам ответили из Государственной службы лекарственных препаратов и оборота наркотиков, что это не их дело, потому что они могут реагировать, если Государственный экспертный центр или другое учреждение к ним обратится, или если были критические последствия для пациента», - сообщил он.

По мнению Щедрина, статистике Государственной службы лекарственных препаратов и оборота наркотиков нельзя доверять. «Это означает, что пока никто не умер, пока нет критических последствий для здоровья украинцев, то нет и никакой реакции государства на то, что произошло. Это означает, что поддельных лекарств, сфальсифицированных лекарств, может быть на порядок, на два порядка больше, чем об этом отчитывается Государственная служба лекарственных средств Украины. Статистике, которую мы имеем, которую публикует Государственная служба лекарственных средств и оборота наркотиков, уже нельзя доверять, потому что они не хотят реагировать на вопиющий случай, когда им просто приносят уже готовую, сделанную пациентами экспертизу в независимой лаборатории. Это означает, что они должны были бы сами провести экспертизу в установленном законом порядке. То есть взять три серии препарата самостоятельно, провести в аккредитованных лабораториях Гослекслужбы анализы и ответить общественности. На самом деле, этого не произошло за три месяца, пока мы ведем переписку с государственными инстанциями. Несмотря на это, мы просим обратить внимание на то, что у нас сама система не работает. Слабым звеном является нежелание Государственного экспертного центра или Гослекслужбы в каждом конкретном случае реагировать. Если они хотят, то будут проверять препарат. Если не хотят - не будут», - подчеркнул председатель координационного совета ОО «Медицинский контроль».

В свою очередь эксперт ОО «Медицинский контроль» по нормативно-правовым вопросам Михаил Жирченко сказал следующее: «На данный момент сложилась ситуация, при которой фактически отсутствует работа института. Это не проблема какого-то врача или должностного лица... Отсутствует фактически действенный контроль - контроль за контролем, поскольку те органы, на которые возложен контроль, фактически его не проводят, а механизма действенного контроля за тем, кто контролирует, фактически нет. Поэтому просматривается маленькая проблема, которая перерастает в глобальную. Это означает, что указанные институты не работают».

На пресс-конференции представители ОО «Медицинский контроль» обнародовали открытое обращение к Комитету Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения с требованием вмешаться в ситуацию в сфере государственного контроля и противодействия некачественным фальсифицированным лекарственным средствам. Также общественная организация предлагает внести поправки в действующие нормативно-правовые акты, которые позволят обеспечивать реагирование профильных государственных органов власти на некачественные и фальсифицированные лекарства.