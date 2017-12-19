Существующий механизм подачи и распределения железнодорожных вагонов не позволяет Украине наращивать производство и экспорт зерна – эксперты (фото, видео)

Киев. 19 декабря. УНИАН. Существующий механизм подачи и распределения вагонов для железнодорожных перевозок не позволяет украинским аграриям наращивать объем производства зерновых в нашей стране и увеличивать их поставки за границу, сообщил президент Украинской Зерновой Ассоциации Николай Горбачев в ходе-пресс-конференции в УНИАН.

«Проблема заключается в том, что через 1-2 года мы не сможем выращивать и экспортировать больше зерна, поскольку, глядя на систему логистики, никто не будет инвестировать в расширение посевных площадей. Зачем увеличивать расходы на гектар, если потом все равно не получится вывезти урожай», - сказал он.

По словам Горбачева, по итогам 2017 года экспорт зерновых из Украины превысит 40 млн тонн. При этом, по прогнозам Зерновой Ассоциации Украины, уже к 2022 году этот показатель может достичь 70 млн тонн. Однако отечественные аграрии не смогут вывозить соответствующие объемы зерна при существующем обеспечении вагонами-зерновозами.

«Если мы с внутренних элеваторов можем грузить ежедневно около 700 тыс. тонн, то перевозить по железной дороге, к сожалению, мы не можем более чем 100 тыс. тонн ежедневно. И в этом заключается самая большая проблема», - сказал эксперт.

Горбачев отметил, что после того, как правительство запретило движение транспортных средств фактической массой более 40 тонн по дорогам общего пользования, отечественные экспортеры стали перевозить основную часть зерна по железной дороге. Однако «Укрзализныця» оказалась к этому не готова.

«Железнодорожная инфраструктура оказалась полностью не готова для восприятия дополнительных нагрузок. За последние три года нагрузка на железную дорогу выросла на 50%. При этом «Укрзализныця» не закупает ни вагонов-зерновозов, ни тепловозов, потому такая нагрузка на инфраструктуру сильно сказывается на внешней торговле», - добавил Горбачев.

По его словам, суммарное количество вагонов-зерновозов, способных доставлять зерно в порт, включая частные, за последний год выросло до около 18 тыс. с 14 тыс. в прошлом году. Однако оборачиваемость этих вагонов снизилась, в результате чего увеличение вагонного парка не привело к улучшению ситуации с экспортом зерна.

«Если в прошлом году в октябре оборачиваемость вагонов составляла около 8 суток, то теперь она составляет более 10 суток. То есть оборачиваемость понизилась более чем на 20%», - пояснил президент ассоциации.

Как добавил заместитель генерального директора по взаимодействию с органами власти украинского агрохолдинга «Нибулон» Владимир Клименко, также присутствующий на пресс-конференции, с учетом существующего в Украине вагонного парка для нормального экспорта 40 млн тонн зерна оборачиваемость вагонов должна составлять не менее 6 суток.

«Если оборачиваемость в «Укрзализныце» будет 12 суток, то мы вообще не вывезем украинский урожай. Если оборачиваемость будет 9 суток, мы будем вывозить с таким скрипом, с каким вывозим. При оборачиваемости в районе 6 суток, парка вагонов, которые есть сегодня, вполне хватает, чтобы вывезти 40 млн тонн зерна», - сказал он.

Согласно данным директора сельхозкомпании «Гермес-Трейдинг» Юрия Скичко, из-за проблем с транспортной логистикой убытки отечественных экспортеров зерна ежегодно составляют около 7-10 млрд грн.

«На сегодня отсутствие качественной системы перевозки и доставки грузов наносит вред порядка 7-10 млрд грн ежегодно. Это проблемы, связанные с дополнительными затратами на перевозку каждой тонны, которые в зависимости от вида доставки до порта достигают 300-400 грн», - сказал он, добавив, что указанная сумма также включает в себя затраты на хранение груза и т.д.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, отечественные аграрии с начала 2017-2018 маркетингового года (МГ, июль 2017 – июнь 2018) по состоянию на 14 декабря экспортировали 18,6 млн тонн зерновых.

В 2016-2017 МГ аграрии экспортировали 43,8 млн тонн зерновых, что является рекордом за всю историю независимости государства. При этом выручка от экспорта зерновых увеличилась на 6% - до 6,4 млрд долл.

Предыдущий рекорд экспорта зерновых в Украине был зафиксирован в 2015-2016 МГ на уровне 39,4 млн тонн.

Согласно данным Государственной службы статистики, Украина в 2016 году собрала 65,95 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 9,7% больше, чем в 2015 году, и является рекордом для страны за годы независимости.

Фото-новости: https://photo.unian.net/rus/themes/77011