Политологи и эксперты подвели итоги 2017 года

Киев. 20 декабря. УНИАН. Ведущие эксперты и политологи во время круглого стола подвели итоги 2017 года и сделали прогнозы на следующий год.

Организатор мероприятия - Украинский институт анализа и менеджмента политики.

В Украине в обществе нарастает социальная отчужденность, которая отражается в том, что граждане не участвуют в политических процессах и чувствуют себя чужими по отношению к государству. Об этом во время круглого стола в УНИАН заявил политолог Руслан Бортник.

«Что касается состояния общества, ключевые тренды - прежде всего, это нарастание социальной отчужденности и социальной анемии. Страна, которая находится в кризисе, в это же время 40-60% граждан этой страны не принимают участия никакого в политических процессах, чувствуют себя чужими по отношению к государству, не хотят идти даже голосовать, не интересуются в большинстве своём политикой. Об этом свидетельствуют социологические опросы», - заявил он.

Также, по его словам, на сегодняшний день общество разделено и не знает куда идти - на восток или на запад.

«Происходит такое разрушение видения будущего. Сегодня общество разделено относительно того, куда идти - на восток или на запад. А власть не может предложить реального рационального направлении. Поскольку поход в ЕС или НАТО сегодня фактически заблокирован нашими партнерами на Западе, нам они прямо в этом отказывают, постоянно разрушая этот информационный тренд внутри украинского общества», - сказал он.

В то же время, как подчеркнул политолог Кость Бондаренко, 2017-й год показал, что евроинтеграция - это «тупиковый путь развития».

«2017 показал, что, скажем так, евроинтеграция как таковая - это тупиковый путь развития. На уровне лозунгов, на уровне каких-то декораций она еще возможна в дальнейшем. Но что касается дальнейшей политики, дальнейшего развития Украины, то, наверное, нужно искать другие пути», - заявил он.

«Есть Ближневосточный вектор, является так называемый Южный вектор, Черноморско-Каспийский вектор и другие векторы, которые нужно развивать, потому что сегодня там основные наши рынки и сегодня там должны быть наши интересы», - добавил Бондаренко.

Вместе с тем, в этом году, по мнению политолога Бортника, в украинском обществе произошел кризис идентичности.

«Кризис идентичности и фрагментированности общества. Это также очевидно, что мы ставим любые вопросы, которые касаются истории, языка, религии, внешнеполитических ориентаций, Украина примерно расколота - 60 на 40, 55 на 45... Украина расколота и до этого времени у нас какие-то объединяющие мотивы, к сожалению, не созданы», - подчеркнул он.

В работе круглого стола на тему: "Украина 2017 -2018 на пороге или на раздорожье" приняли участие ведущие эксперты, экономисты и политологи, в часности, Руслан Бортник, академик Анатолий Пешко, Дмитрий Разумков, Валентин Гладких, Кирилл Молчанов, Николай Спиридонов, Владислав Дзвидзинский, Валентин Гайдай, Денис Гаевский, Дмитрий Марунич, Кость Бондаренко, Назар Крицкалюк, Сергей Нуждин, Юрий Гаврилечко и другие.