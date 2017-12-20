2018-й будет годом праймериз перед выборами - политологи

Киев. 20 декабря. УНИАН. 2018-й год будет годом праймериз перед выборами, во время которого и власть, и оппозиция будут формировать колонны.

Об этом во время круглого стола в УНИАН, организатором которого выступил Украинский Институт анализа и менеджмента политики, заявил политолог Руслан Бортник.

"Прежде всего, это будет годом праймериз перед выборами. Все будут формировать колонны на выборы. Власть будет формировать первую, вторую, третью, четвертую и пятую колонну на выборы. И оппозиция. Будет происходить очень серьезное позиционирование накануне выборов, которое в публичной плоскости, государственной плоскости будет характеризоваться переформатированием в правительстве. Сегодня в правительстве, центральных органах исполнительной власти более 40 вакантных мест, начиная от трех министров, заканчивая членами Центральной избирательной комиссии", - заявил он.

В то же время, по его мнению, в следующем году в Украине состоится формирование новой коалиции в парламенте.

"Это будет, пожалуй, характеризоваться формированием новой коалиции, ведь, я не думаю, что "Блок Петра Порошенко" может дать какие-то гарантии, видения будущего для "Народного фронта" и, несмотря на сохранение формального их союза, коалиция в 2018 году будет, очевидно, новая, будет формироваться вокруг "блока Петра Порошенко", групп парламентского болота и даже части оппозиционных групп, и, возможно, даже блока Юлии Тимошенко, "Радикальной партии" Ляшко", - сказал Бортник.

Политолог Дмитрий Разумков отметил, что в 2018 году в Украине будет происходить борьба за власть.

"Мы увидим очень серьезную борьбу за власть и за сферы влияния. Мы увидим борьбу как среди оппозиции и власти, так и среди власти", - сказал он.

Вместе с тем, по его мнению, 2018-й год станет "годом шоу".

"Мы будем видеть развитие событий с так называемой Михо-майданом и не только с ним. К сожалению, опять же в негативном формате. И перспектив улучшения политического взаимодействия, я думаю, что в ближайшее время мы с вами не увидим. И 2018 год будет знаете, таким годом шоу, который, к сожалению ... был в Римской империи - "Хлеба и зрелищ!", у нас будут зрелища, с хлебом будет немного хуже", - заявил он.

А политолог Кость Бондаренко отметил, что в 2018 году следует ожидать внутренних баталий при рассмотрении законопроектов, которые лежат в основе "Минских договоренностей"

"Нужно готовиться больше нам к внутренним баталиям по поводу рассмотрения тех законопроектов, которые лежат в основе Минских договоренностей. Законопроекты чрезвычайно трудные, они могут спровоцировать внутренние политические негативные моменты, новый внутренний кризис. Тем более, что есть очень много тех в украинском политикуме, кто хотели бы этот кризис каким-то образом обострить", - сообщил Бондаренко.

Также политолог Руслан Бортник высказал предположение, что в следующем году, возможно, будет проведен референдум о вступлении в НАТО.

"Очевидно будут стоять вопросы конституционной реформы и референдума, и, возможно, референдума о НАТО, о вступлении в НАТО будет проведен в этом году (2018 - УНИАН), хотя, скорее всего, уже вместе с выборами в 2019 году", - отметил политолог .

В то же время, как считает политолог Кость Бондаренко, в 2018 году решение всех украинских политических вопросов будет происходить в США.

"Следующий год будет определяться такой нестабильностью внутри Украины, серьезной политической нестабильностью, серьезными колебаниями. А с другой стороны, все же все прекрасно понимают, что решение всех вопросов, политических вопросов Украины будет все же происходить не в этом" бермудском треугольнике", который сформировался сегодня на Печерских холмах, а будет формироваться в Госдепе США", - сказал он.

В работе круглого стола в УНИАН приняли участие ведущие эксперты, экономисты и политологи, в часности, Руслан Бортник, академик Анатолий Пешко, Дмитрий Разумков, Валентин Гладких, Кирилл Молчанов, Николай Спиридонов, Владислав Дзвидзинский, Валентин Гайдай, Денис Гаевский, Дмитрий Марунич, Кость Бондаренко, Назар Крицкалюк, Сергей Нуждин, Юрий Гаврилечко .