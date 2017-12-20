Проведение Евровидения и либерализация визового режима в 2017 году решили многие имиджевые вопросы для Украины - политологи

14:53, 20 декабря 2017
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Киев. 20 декабря. УНИАН. Проведение Евровидения и либерализация визового режима в 2017 году решили многие имиджевые вопросы для Украины.

Об этом  во время круглого стола  в УНИАН, организатором которого выступил Украинский институт анализа и менеджмента политики, заявил политолог Руслан Бортник.

"В этом году было много и позитивных событий, позитивных процессов. Об этом также надо помнить. Евровидение, которое прошло в нашей стране, визовая либерализация безусловно создают-таки достаточно позитивный фон, решили многие имиджевые вопросы для нашей страны", - сказал он.

В частности, по его словам, либерализация визового режима сняла напряженность на рынке труда в Украине.

"Что касается либерализации визового режима - сняло напряженность на рынке труда. Потому что позволило многим украинцам полулегально, нелегально, но работать за границей", - сказал Бортник.

В работе круглого стола приняли участие ведущие экономисты, эксперты и политологи: Руслан Бортник, академик Анатолий Пешко, Дмитрий Разумков, Валентин Гладких, Кирилл Молчанов, Николай Спиридонов, Владислав Дзвидзинский, Валентин Гайдай, Денис Гаевский, Дмитрий Марунич, Кость Бондаренко, Назар Крицкалюк, Сергей Нуждин, Юрий Гаврилечко.

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