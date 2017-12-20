В 2017 году в Украине завершился переход к президентской форме правления - политологи

14:55, 20 декабря 2017
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Киев. 20 декабря. УНИАН. В 2017 году в Украине завершился переход от конституционной парламентско-президентской к фактической президентской форме правления.

Об этом  в ходе круглого стола в УНИАН, организатором которого выступил Украинский институт анализа и менеджмента политики, заявил политолог Руслан Бортник.

"Завершен в этом году переход от парламентско-президентской конституционной формы правления к чисто президентской модели управления, которая нигде не прописана у нас в законах, но сегодня президент абсолютно контролирует исполнительную ветвь власти. Президент завершил перехват контроля над судебной ветвью власти. Президент контролирует законодательную ветвь власти", - заявил он.

По его мнению, это заложит в будущем основы кризиса для власти.

"Сегодня имеем классическую президентскую республику де-факто, при которой вся власть находится у президента, но вместе с тем и вся ответственность находится в его руках. И это, я думаю, заложит основы кризиса в будущем для украинской власти", - сказал Бортников.

В то же время, как отметил политолог Дмитрий Разумков, пока нельзя говорить, что президент полностью руководит всеми процессами.

"Идет перманентная борьба всех со всеми, пытаются сохранить лицо и называют ту структуру, которая сегодня работает в парламенте, коалицией. Хотя к сожалению, уже не первый год в государстве коалиции нет", - заявил он.

В работе круглого стола на тему: "Украина 2017 -2018 на пороге или на раздорожье" приняли участие ведущие эксперты, экономисты и политологи, в часности,  Руслан Бортник, академик Анатолий Пешко, Дмитрий Разумков, Валентин Гладких, Кирилл Молчанов, Николай Спиридонов, Владислав Дзвидзинский, Валентин Гайдай, Денис Гаевский, Дмитрий Марунич, Кость Бондаренко, Назар Крицкалюк, Сергей Нуждин, Юрий Гаврилечко.

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