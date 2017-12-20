Активисты проекта "Эффективный город" презентовали брошюру с советами для решения типичных проблем города (фото, видео)

Киев. 20 декабря. УНИАН. Общественные активисты проекта «Эффективный город», «Студена» и движения «Сильні громади» общественной организации «Центр UA» презентовали брошюру с механизмами решения типичных проблем городов, среди которых - проблемы сортировки мусора, содержания бездомных животных, обустройства дорог и отсутствие коммуникаций власти с обществом, сообщил на пресс-конференции в УНИАН координатор проекта «Эффективный город» Валентин Красноперов.

«Мы стремимся дать возможность украинским гражданам самим решать проблемы своих населенных пунктов. Команда проекта «Эффективный город» месяцами собирала и воплощала успешные решения городских проблем в 16-ти городах восточной Украины. На основе этого опыта мы создали брошюру-путеводитель для любого гражданина по решению четырех типичных городских проблем», - сказал Красноперов.

Присутствовавшая на пресс-конференции координатор национальной сети проекта «Эффективный город» Оксана Иванцив отметила, что проанализировав успешные кейсы многих городов, активисты увидели, что граждане могут самостоятельно решить большинство проблем.

«Мы хотим рассказать людям, что мусор – это, в первую очередь, возможность. Для примера, история успеха города Ильинцы Винницкой области. Община организовалась и стала получать прибыль из мусора. Проблема стала ресурсом для новых возможностей. Сортировка мусора начала приносит прибыль в бюджет. Реформирование забрало у них около 200 тысяч грн из бюджета, и теперь они получают доход до 17 тысяч в месяц за то, что они сдают отсортированный пластик», - рассказала Иванцив.

Присутствовавший на пресс-конференции журналист проекта «Эффективный город» Владимир Рихлицкий отметил, что проблема с бездомными животными наиболее распространена на востоке страны.

«Проблема с животными в прифронтовой зоне очень актуальна. Единственное предприятие, которое занималось отловом и стерилизацией животных до 2014 года, осталось на оккупированной территории. В Константиновке, Бахмуте, Доброполье были созданы клубы, которые занимались решением этого вопроса. В Бахмуте после первых встреч местная власть присоединилась к решению проблемы, хотя раньше ее это не интересовало. Клуб смог добиться выделение средств на стерилизацию животных», - сказал он.

Также, участники проекта создали центры в городах Донбасса, привлекли местный бизнес города Славянска к утилизации отработанных батареек, создали карту проблемных дорог, которая позволит местным жителям самостоятельно выбирать первоочередные участки ремонта и тому подобное.

Как сообщал УНИАН, в конце августа движение «Сильні громади» и общественная организация «Студена» запустили проект «Эффективный город», который реализуется в рамках Инициативы укрепления общественного доверия (UCBI) при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) для распространения успешного опыта в решении актуальных проблем в 16 городах Украины.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/rus/themes/77059