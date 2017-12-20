Украинцев сегодня объединяют стремление мира и реформ, а также разочарование в способности это реализовать - политологи (фото)

Киев. 20 декабря. УНИАН. Украинцев по состоянию на сегодняшний день объединяют вещи, связанные с войной, стремление к миру и разочарование.

Об этом заявила политолог, эксперт Украинского независимого центра политических исследований (УНЦПИ) Юлия Тищенко на пресс-конференции в УНИАН на тему: «Ускорение политического времени. Украина 2018».

«Объединяют сегодня такие вещи, которые связаны с войной на востоке, и стремление мира на Донбассе. Но непонятно для общества, какой ценой, что нужно сделать... Определенные элементы есть в стремлении реформ, и объединяет, кроме вещей, связанных с надеждой на гражданское общество, объединяет разочарование в способности реализовать эти изменения, в частности, и со стороны властей», - отметила эксперт.

По ее словам, агрессия со стороны России на Донбассе также выступает как крепкий элемент объединения.

«Настроения же довольно таки амбивалентные. С одной стороны - общественная апатия, с другой - определенный протестный потенциал, потому что те изменения качества жизни и улучшения в различных сферах происходят таким образом, что его не видят для себя наши обычные граждане», - сказала Тищенко.

Давая характеристику главным тенденция 2017 года, политолог, писатель, руководитель организации «Украинская народная рада Донетчины и Луганщины» Станислав Федорчук заявил, что «наконец выветрился весь газ из бутылки под названием «Минские договоренности».

«И власть, и оппозиция наконец признали, что мантра Минских договоренностей не существует, потому что самых Минских договоренностей не существует... Вопрос, каким образом и на основании чего мы будем проводить дальше переговоры. При подготовке законопроекта о реинтеграции Донбасса, именно пункт Минских переговоров заставил профильный комитет изъять этот пункт, поскольку депутаты за него не проголосовали... Если мы понимаем, что Минские договоренности даже с точки зрения украинского права не являются международным соглашением, то вопрос, почему мы до сих пор его используем в определенной степени для легитимации своих решений. С другой стороны, самый важный, наверное, вопрос, это то, каким образом Украина реагирует на все эти шаги относительно оккупированных территорий», - сказал эксперт.

Он также отметил, что общество, уставшее от войны и гуманитарных кризисов, начинает искать простые ответы на сложные вопросы: «И это также, как по мне, ответственность власти».

Политический консультант, писатель, публицист Константин Матвиенко, со своей стороны, охарактеризовал ситуацию, касающуюся политических партий. По его словам, сейчас многие партии на один сезон, в частности, больше ожиданий было от партии «Самопомич». Что касается партий «БПП» и «Народный фронт», то, по мнению эксперта, их ожидает стагнация доверия и переформатирование в интересах тех же людей, но в других политических формах.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/rus/themes/77059