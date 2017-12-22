Накануне выборов в ОТГ наиболее интенсивными были кампании кандидатов от "БПП" и "Батькивщины" - ОПОРА

Киев. 22 декабря. УНИАН. Согласно оценкам Гражданской сети ОПОРА, наиболее интенсивные кампании в объединенных территориальных громадах накануне выборов 24 декабря проводили кандидаты от местных организаций партии «Блок Петра Порошенко» и ВО «Батькивщина».

Об этом заявил аналитик ОПОРЫ Александр Клюжев во время пресс-конференции в УНИАН относительно промежуточных результатов наблюдения за первыми местными выборами в ОТГ.

«По нашим оценкам, наиболее интенсивные предвыборные кампании проводили кандидаты от местных организаций партии «Блок Петра Порошенко» и ВО «Батькивщина»... В большинстве территориальных громад наиболее интенсивные кампании развернули именно кандидаты от «БПП», - сказал он.

По его словам, наиболее интенсивной такая кампания у «БПП» в 24 громадах, у «Батькивщины» - в 19 громадах.

«Другие парламентские политические силы, в соответствии с нашим сравнительным рейтингом с точки зрения исключительно агитационной активности, не находятся в лидерах», - добавил Клюжев.

Как сообщал УНИАН, 29 октября в 201 ОТГ состоялись первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых, городских голов.