Наблюдатели ОПОРЫ констатируют отсутствие серьезных вызовов для надлежащей организации и проведения выборов в ОТГ

Киев. 22 декабря. УНИАН. В течение избирательной кампании накануне выборов в объединенные территориальные громады 24 декабря наблюдатели ОПОРЫ выявили и верифицировали 27 случаев нарушения требований законодательства или стандартов избирательного процесса, в то же время не отмечают наличия серьезных вызовов для надлежащей организации и проведения голосования.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявили координатор избирательных и парламентских программ ОПОРЫ Ольга Айвазовская, аналитики Александр Неберикут и Александр Клюжев.

Кроме того, наблюдатели зафиксировали 11 решений временных избирательных комиссий об отказе в регистрации кандидатов, 10 из которых имели место в двух программах.

"ОПОРА осуществляла комплексный мониторинг избирательного процесса на первых местных выборах в 38 из 51 ОТГ. В течение избирательной кампании наблюдатели ОПОРЫ выявили и верифицировали 27 случаев нарушения требований законодательства или стандартов избирательного процесса. 13 из них касались распространения агитационных материалов без соответствующих сведений, случаи грязной агитации и "черного" пиара, а 4 - случаи публичной поддержки должностными и служебными лицами кандидатов в рабочее время", - сообщила Айвазовская.

Кроме того, аналитики сообщили, что ОПОРА следила за процессом регистрации кандидатов в 30 из 46 ОТГ. На выборах сельских и поселковых голов в этих округах зарегистрировано 148 кандидатов, из которых 85% и 55%, соответственно, являются самовыдвиженцами, 63% и 47%, соответственно, были выдвинуты местными организациями политических партий.

"Несмотря на выявленные проблемы в администрировании избирательного процесса, наблюдатели ОПОРЫ не отмечают наличия серьезных вызовов для надлежащей организации и проведения голосования. Исключением являются отдельные громады, подготовка ко дню голосования в которых дестабилизирована незавершенными избирательными спорами о регистрации кандидатов (в частности, Таировская поселковая громада Одесской области)", - отметили аналитики ОПОРЫ.