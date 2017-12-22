В Киеве презентовали пакет законопроектов о противодействии коллаборационизму

Киев. 22 декабря. УНИАН. В Киеве на пресс-конференции в УНИАН представили проект закона о защите украинской государственности от проявлений коллаборационизма (№7425) и законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины (относительно коллаборационизма и усиления ответственности за государственную измену) (№7426), которые были сегодня зарегистрированы в Верховной Раде.

Народный депутат от «Народного фронта» Сергей Высоцкий, соавтор указанных законопроектов отметил, что тема противодействия коллаборационизму остается актуальной на протяжении четырех лет, то есть со времени начала российской агрессии против Украины. «Идеи о необходимости такого закона или законодательного пакета постоянно были в воздухе», - отметил он.

По мнению народного депутата, существующих норм Уголовного кодекса не хватает для того, чтобы наказывать в полной мере людей, вставших на сторону РФ во время ее вооруженной агрессии.

«Законопроект о деоккупации Донбасса будет рассматриваться во втором чтении в парламенте на следующей пленарной неделе. После того как мы признаем в конце концов отдельные районы Донецкой и Луганской областей оккупированными территориями, нам нужно законодательство относительно того, как мы будем противодействовать коллаборационизму после деоккупации», - сказал Высоцкий.

«Наш пакет состоит из двух законопроектов: проект закона о защите украинской государственности от проявлений коллаборационизма и законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины (относительно коллаборационизма и усиления ответственности за государственную измену), которым криминализуется коллаборационизм в его тяжелых формах», - сказал депутат.

Еще один соавтор законопроектов, народный депутат от «Народного фронта» Андрей Левус отметил, что случаи коллаборационизма не такие широкие, как кажется: это не целые слои населения, но это и не единичные случаи - не десятки, а сотни людей.

В свою очередь юрист, соавтор законопроектов Ирина Лоюк отметила, что законопроекты разработаны на основе европейских практик. «Мы много изучали, как построена эта система в цивилизованных странах. Мы взяли за основу и Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, изучили документы, определенную практику по борьбе отдельных стран с последствиями тоталитарных систем, признали, что определенные ограничения признаются присущими для демократического государства, приняли все эти ограничения и положили в основу закона», - отметила она.

По словам юриста, законопроект о противодействии коллаборационизму предусматривает определенные административные ограничения, они касаются занятия определенными видами деятельности лиц, причастных к активной поддержке агрессора на территории Донецкой и Луганской областей и Крыма.

«Законопроект предусматривает создание определенной комиссии, которая должна рассматривать деятельность отдельных лиц, претендующих на государственные должности, относительно того, сотрудничало ли активно это лицо с оккупантом. В случае, если лицо не сотрудничало - человек может занимать свою должность», - конкретизировала Лоюк, отметив, что указанная комиссия по замыслу законопроекта должна быть создана при президенте Украины.

Кроме того, по мнению соавторов законопроектов, - председателя правления ОО «Народная рада» Донецкой и Луганской Станислава Федорчука и ветерана АТО, переселенца Виталия Овчаренко, - принятие указанных документов будет полезным для украинского общества.

«Если есть нарушения, которые не подпадают под уголовную ответственность, то коллаборационисты должны осознать, что измена родине не обойдется просто так», - отметил Федорчук.

Овчаренко в свою очередь подчеркнул, что проблема безнаказанности коллаборационизма является насущной и актуальной. «Этот вопрос обсуждался с начала войны, на Донбассе нет никакого сепаратизма, есть внешняя агрессия РФ и коллаборационизм со стороны части населения. Если украинское общество и государство будут не в состоянии отвечать на насущные требования безопасности - то эта война будет продолжаться бесконечно», - сказал он.