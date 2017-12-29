Автокорпорация "Эталон" планирует в 2018 году выйти на европейский рынок (фото)

«Эталон» в этом году продал 5 троллейбусов в Украине, хотя имеет потенциал производства 60 троллейбусов в год

Киев. 26 декабря. УНИАН. Крупнейший в Украине производитель автобусов корпорация «Эталон» планирует в 2018 году выйти на европейский рынок.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил президент корпорации «Эталон» Владимир Бутко.

«Мы разработали новый автобус на базе экологического стандарта Евро-6. Междугородний автобус «Эталон» Евро-6 сделан в первую очередь для восточноевропейских стран. Сейчас мы сконцентрировались на Польше и планируем сертифицировать эту машину там. Мы подписали договор с польским дилером, который будет продвигать на рынке Польши. Также мы ведем переговоры с Испанией о поставке 40 школьных автобусов. Поэтому мы равняемся на европейские стандарты», - сказал Бутко.

По его словам, автокорпорация «Эталон» в этом году продала 5 троллейбусов в Украине, хотя имеет потенциал производства 60 троллейбусов в год.

"Мы продали в этом году только 5 троллейбусов на 133 млн евро, хотя для страны мы могли бы 60 троллейбусов за год сделать. К сожалению, в Украине побеждают только белорусские производители. Такое впечатление, что с ними контракт… В тендере пишут, что необходимо 15 км автономного хода. По белорусским ценам обычный троллейбус стоит 5 млн, а троллейбус с автономным ходом 15 км, который имеет только МАЗ, стоит 7,5 млн. Я думаю, что жители городов будут «очень благодарны» власти за то, что вместо 6 троллейбусов купят 4", - подчеркнул президент корпорации, добавив, что корпорация в 2017 году уплатила 100 млн грн налогов.

В ходе пресс-конференции председатель правления входящего в «Эталон» «Черниговского автозавода» Валерий Купцов отметил, что в этом году значительно увеличился объем производства транспортных средств.

«Если в 2016 году мы произвели десяток автобусов, то в этом году мы произвели более 200 транспортных средств», - сказал он.

Справка УНИАН. Корпорация «Эталон» объединяет 21 предприятие, в том числе два автобусных завода (в Борисполе и Чернигове), завод карданных валов “Украинский кардан” и Черниговский кузнечный завод.

Фото-новости c пресс-конфереции: https://photo.unian.net/rus/themes/77161