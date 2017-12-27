Теракт у телеканала Espreso.tv был "показательным актом", а не покушением на депутата Мосийчука - политолог Бала

Киев. 27 декабря. УНИАН. Теракт возле офиса телеканала Espreso.tv был «показательным актом», а не покушением на народного депутата Украины Игоря Мосийчука (фракция Радикальной партии).

Такое мнение высказал на пресс-конференции в агентстве УНИАН директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала, отвечая на вопрос относительно взрыва 25 октября возле редакции телеканала Espreso.tv на улице Адама Мицкевича в Соломенском районе Киева, в результате которого пострадали три человека, в том числе он и народный депутат Украины Мосийчук.

«Я очень слабо верю, что там было покушение на крупного государственного деятеля», - заявил Бала.

По его словам, было выбрано время, когда у здания канала собирается много людей, чтобы провести «показательный акт», но в тот день, по счастливой случайности, людей было меньше, чем обычно.

«Все, кто ходит и бывает там, на Espreso, знают, что как раз именно в этот период - 22 часа вечера, это вроде последний эфир, тогда очень много людей выходит на самом деле на крыльцо, но в тот день, они не вышли», - пояснил политолог.

«Поэтому, скорее всего, с моей такой субъективной точки зрения, речь шла о каком-то таком показательном акте, потому что там фактически, по меньшей мере, 5-7 человек должны выйти, потому что они там всегда стоят, начинают курить, перебрасываться словами», - добавил он.

Бала подчеркнул, что «мы должны четко осознать, что у нас идет война, и она может любого из нас зацепить». По его словам, ситуация со взрывом у телеканала дает понимание, что «если бы не было той войны, то никакого теракта не было возле Espreso».

Политолог считает, что в ситуации войны по улицам, при входе в метро должны ходить в полной экипировке, с собаками украинские правоохранители. По его словам, россияне осознают, что для того, «чтобы сесть за стол переговоров, надо создать кризисную ситуацию». При этом он добавил, что россияне развязывают «региональные военные конфликты» с тем, чтобы с ними потом садились за стол переговоров. И таким образом они договариваются о тех вопросах, которые интересуют Россию, в том числе о цене на нефть, снятии санкций. Он добавил, что Украина должна это понимать и готовиться к таким вызовам.

«Пока у нас есть такой сосед, с такой агрессивной политикой, то угроза терактов, диверсионных действий будет присутствовать всегда», - подчеркнул Бала.

Как сообщал УНИАН, вечером 25 октября возле офиса телеканала Espreso.tv на улице Адама Мицкевича в Соломенском районе Киева произошел взрыв, в результате которого два человека погибли, в частности охранник народного депутата Игоря Мосийчука. Еще трое пострадали, в том числе депутат Мосийчук и политолог Бала. Взрыв квалифицировали как теракт. Расследованием занимается Главное управление СБУ в Киеве и области.