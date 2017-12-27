Действия власти Украины в 2017 году можно оценить как "удовлетворительные" - политолог Бала

Киев. 27 декабря. УНИАН. Действия власти Украины в 2017 году можно оценить как «удовлетворительные».

Об этом сказал на пресс-конференции в УНИАН директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала.

Он отметил, что в вопросе внешней политики значительным достижением является предоставление Украине безвизового режима со странами ЕС.

«Если говорить о внешней политике, то, что бы кто ни говорил, но предоставление безвиза, по моему мнению, имеет очень большое значение для будущего Украины», - сказал Бала.

По его словам, самое главное, что дал безвизовый режим для граждан Украины, - это возможность состояться как личность для достижения своей цели.

Также Бала отметил, что украинским политикам стоит трезво оценить ситуацию в Каталонии. «Тенденция, которую начала Каталония, - это самоопределение, идентификация определенных этнических групп людей, я бы даже сказал, народов, нам надо к этому очень внимательно отнестись в контексте тех законов, которые будут приниматься с точки зрения децентрализации, чтобы потом это также не способствовало тому, о чем уже много лет мечтают в Российской Федерации, - сделать из Украины федерацию», - сказал эксперт.

По его словам, также важно, что Канада и США сделали шаги навстречу Украине по поставкам оружия.

Бала отметил, что «если говорить о вопросах мира-войны, то, по моему глубокому убеждению, до тех пор, пока не будет подписан мир с Россией, то никакого мира на востоке не будет. Хочется нам или не хочется, но это надо делать, но это не означает, что мы должны подписывать мирные соглашения, которые не в национальных интересах Украины».

Он также подчеркнул, что Минские договоренности не решают вопросы мира, это лишь приостановка войны. По его словам, вопрос достижения мира "должен решаться уже на ином уровне, и пути надо искать параллельно, и находить - до тех пор, пока не заставим Россию сесть за стол переговоров, до этого у нас не будет того устойчивого мира, который нужен Украине в вопросе решения войны».

Говоря о внутренней политике, Бала отметил, что нерешенность ряда кадровых вопросов в правительстве, в частности, при назначении ряда министров, председателя Фонда госимущества Украины, ставит под сомнение существование коалиции в Верховной Раде Украины.

Политолог отметил, что в Украине было проведено шесть «социально затратных реформ», которые не дадут результата, если не будет денег. По его словам, для этого должна заработать экономика и должны быть созданы для этого условия.

Также Бала отметил, что 2018 год будет годом подготовки к выборам, и важно, чтобы реформы не были «поставлены на паузу», поскольку политики в Украине боятся перед выборами потерять поддержку.