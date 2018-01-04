Global IQ организовывает для украинцев участие в Winter business school–2018 в США и New York Fashion Week

Киев. 4 января. УНИАН. В январе и феврале этого года международная организация Global IQ организовывает для украинцев участие в Winter business school – 2018 в США и в New York Fashion Week.

Об этом президент Global IQ в Украине Катерина Сотникова сообщила на пресс-конференции в УНИАН.

По ее словам, с 6 по 16 февраля 2018 года «собирается группа на неделю моды», а также «с 28 января мы планируем нашу бизнес-школу- трехнедельный курс».

Представитель Global IQ в США Валерия Манзюк сообщила, что Winter business school - 2018 уникальна тем, что впервые будет проходить на территории трех штатов, а не только в Нью-Йорке, а ее участники побывают в Калифорнии и Вашингтоне.

Программа позволит ее участникам узнать сложности работы на Wall street из первых уст, побывать на закрытой экскурсии в Федеральном Резервном банке США, прослушать лекцию о работе финансовой биржи в Нью-Йорке, рассмотреть бизнес-кейсы по финансовому учету и аудиту международных компаний, пообщаться с представителем The World Bank Group (International Finance Corporation).

Участники пресс-конференции также сообщили, что программой New York Fashion Week предусмотрен просмотр всех показов моды в рамках Style Fashion Art, посещение модных вечеринок, лекций об истории моды.

Валерия Манзюк акцентировала, что сначала программа Global IQ была представлена в виде одного курса - дипломатические семинары. По ее словам, потом курс был переформатирован в бизнес-школу – летнюю и зимнюю. Манзюк подчеркнула, что программа разделена на дипломатический курс, программу для юристов, программу для экономистов – в целом «около семи различных программ».

Манзюк отметила, что участники программы имеют возможность присутствовать на открытых и закрытых показах New York Fashion Week.

Манзюк рассказала, что Global IQ полностью занимается визовыми вопросами, приглашениями.

Кроме того, Валерия Манзюк рассказала, что первые два дня для участников программ всегда экскурсионные, потому что им хочется посмотреть Нью Йорк. По ее словам, далее участники бизнес-программ работают над «бизнес-английским» - учеба по четыре часа в день. Она сообщила, что после прохождения программы участники «проходят сертифицированный курс, и особенность этого сертификата в том, что есть перечень вузов, у которых есть договоренность с нашей школой, куда поступают без теста, а только по сертификату и собеседованию». По словам Манзюк, каждый день читаются две-три лекции, проходит ознакомление с компаниями, где менеджеры рассказывают, как работает компании.

Также она сообщила, что во время программы проводится встреча с дипломатами, с конгрессменами США. По ее словам, «самая интересная экскурсия, наверное, была в Пентагон».

В свою очередь президент Global IQ в Украине Катерина Сотникова сообщила, что в Украине среди молодежи есть большая заинтересованность в обучении «в юридической сфере, экономической, и медиа-курсы пользуются большим спросом». По ее словам, также много девочек хотят поехать в Нью-Йорк на неделю моды.

Выпускник Гарвардской летней школы, эксперт Global IQ Александр Нездоля сообщил, что во время учебы участники программы провели встречи с представителями украинской диаспоры в Силиконовой долине, а также с лидером группы «Океан Ельзы» Святославом Вакарчуком. По словам Нездоли, Вакарчук в то время выступал в США с концертом для нейрохирургов, которые отправлялись в Украину, чтобы лечить пострадавших в результате боевых действий. По его словам, учеба в США должна дать хороший старт для карьеры.

Международная организация Global IQ занимается тематическими и образовательными программами по всему миру. На сегодняшний день имеет представительства в 7 странах: США, Латвии, Польше, России, Украине, Молдове и Беларуси. В Украине организация реализует свои проекты с 2013 года.