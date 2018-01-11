Они просят поднять этот вопрос в рамках «минского формата» и готовы приобщиться к этой группе, чтобы выезжать на поиски своих родных.

Киев. 11 января. УНИАН. Матери призывают власть способствовать созданию групп по поиску пропавших без вести и пленных, место нахождения которых не установлено, и просят поднять этот вопрос в рамках «минского формата».

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН сообщила руководитель ОО «Берегиня» Алла Макух.

«Мы приехали в Киев для того, чтобы обратиться с просьбой к представителям власти, представителям СБУ с тем, что надо организовывать на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и Крыма группы по поиску тех ребят, местонахождение которых в настоящее время не установлено. У нас есть свидетельства, что ребята взяты в плен еще после Иловайских событий, но, к сожалению, где они сейчас находятся, у нас такой информации нет. Мы встречались сегодня с советником СБУ Юрием Тандитом. Мы обсуждали этот вопрос и пришли к определенному консенсусу. У нас есть наработки. К сожалению, я все не могу сказать», - рассказала она.

В то же время она отметила, что группа поиска должна быть международной.

«Мы будем настаивать на том, чтобы была создана международная группа из представителей разных стран: представителей страны-агрессора РФ, представителей оккупированных территорий, общественного объединения, например «Берегиня», которые смогут искать наших детей там и возвращать их домой. Но мы также понимаем, что пока не будут введены на временно оккупированную территорию миротворческие войска, мы не можем говорить о работе этой группы в полном объеме. У нас есть определенные договоренности с представителями СБУ. Мы будем искать альтернативные пути. Я думаю, мы их найдем, чтобы сделать все и вернуть ребят домой. Мы благодарны Ирине Геращенко за то, что она сейчас поднимает вопрос группы поиска в минском формате. Мы обращались также с письменным обращением к представителям Франции, Германии, чтобы они также повлияли на создание этой международной группы», - подчеркнула Макух.

Она также сообщила, что по данным ее организации, на сегодняшний день около 450 человек считаются пропавшими без вести.

В свою очередь мать пленного ВСУ, место нахождения которого не установлено, Елена Сугак сказала: «Я представляю мам таких же как и я, дети которых находятся в плену. Есть фотографии, есть свидетели, которые подтверждают, что наши в плену, но до сегодняшнего дня связи с нашими детьми нет... Надеемся на помощь не только сотрудников СБУ, но и Минобороны, которое до настоящего времени должно было заниматься этой проблемой. Также мы надеемся, что ребята, которые были в плену и вышли из него недавно, также смогут нам подсказать, как скорее вернуть наших детей домой. Я надеюсь, что мы вместе вернем наших детей домой».

В то же время мать пропавшего без вести бойца ВСУ Лилия Иванова выступила с призывом к властям дать «зеленый свет» волонтерам для поиска ребят.

«Мой сын пропал без вести под Дебальцево в 2015 году. С тех пор я о нем ничего не знаю. У меня единственная просьба к нашей власти - пусть дадут зеленый свет нашим волонтерам, которые с самого начала помогали нам освобождать наших детей, близких и родных. Сейчас несколько их притесняют. У нас большая просьба, не будьте равнодушны к боли матерей, сестер и всех родственников. Поймите, нам очень больно», - сказала она.

Мать еще одного пленного ВСУ, место нахождения которого не установлено, Людмила Мирончук также выразила надежду, что ребят удастся освободить.

«Мой сын Маркин Андрей попал в плен в августе 2014 года... Наших детей сразу не вернули. Прошло время. Мы теперь не знаем точного места их нахождения. Мы обращались ко всем, к кому только можно. Кому мы только не писали и кому не ходили, но наших детей пока не вернули. В Министерстве обороны есть группа поиска, но именно этим там никто не занимается и не хочет заниматься. Когда наших детей забирали, не смотрели ни на что, а вот чтобы вернуть их, власть не прилагает усилий... Мы очень надеемся, что нам помогут освободить ребят», - сказала она.

В свою очередь, мать пленного волонтера, место нахождения которого не установлено, Лидия Мисюренко подчеркнула, что власти также мало внимания уделяют и гражданским волонтерам.

«Просим дать зеленую дорогу, чтобы волонтеры и общественные организации искали наших детей... Очень обидно, что власть уделяет мало внимания волонтерам-гражданским. До сегодняшнего дня мы не имеем никакого статуса. Это позор! Это очень ужасно и обидно! Мой сын не давал клятву родине, не служил в армии, но ушел в первых рядах защищать рубежи своей Родины», - сказала она.