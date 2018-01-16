Представители бизнеса призывают мэра Киева приостановить конкурс по привлечению инвесторов для обустройства остановок общественного транспорта (фото, видео)

Они считают, что подготовка конкурса проводилась кулуарно, без обсуждений с существующими инвесторами и без согласования с транспортной комиссией.

Киев. 16 января. УНИАН. Представители бизнеса призывают мэра Киева Виталия Кличко приостановить конкурс по привлечению инвесторов для обустройства остановок общественного транспорта в столице в связи с нарушениями прав малого и среднего бизнеса, а также антимонопольного законодательства.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил президент ассоциации «Союз инвесторов транспортной инфраструктуры города Киев» Сергей Корниевский.

«Мы обращаемся к нашему мэру с просьбой приостановить проведение и объявление инвестиционного конкурса по благоустройству и обустройству остановок общественного транспорта в городе Киев, остановить демонтаж остановочных комплексов до принятия решения, создать рабочую группу по накоплению альтернативных условий конкурса, и провести новый конкурс. На данный момент мы обратились в прокуратуру и антимонопольный комитет», - сказал Корниевский.

Он сообщил, что 22 декабря 2017 года Киевская государственная горадминистрация (КГГА) объявила о проведении инвестиционного конкурса «Комплекс мероприятий по благоустройству и обустройству остановок общественного транспорта в городе Киев», однако подготовка данного решения проводилась кулуарно, без обсуждений с существующими инвесторами и без согласования с транспортной комиссией.

«Также, в конкурсе лоты сформированы неравномерно и нарушают права по антимонопольному законодательству. Наиболее привлекательными являются три лота, которые сформированы по принципу группирования точек одного инвестора в этих лотах. Все остальные лоты разбиты по 20-30 остановок и являются непривлекательными для инвесторов», - отметил Корниевский.

Он объяснил, что инвестировать станет возможным в том случае, если лоты будут сформированы по принципу 1 остановка – 1 лот.

«Если лоты будут сформированы не по принципу, что один лот будет стоить 86 млн грн, а по принципу 1 остановка – 1 лот, то инвестировать станет возможным. Тогда в конкурсе смогут принимать участие большее количество предпринимателей, и это позволит привлечь больше средств от аукциона», - сказал Корниевский.

Он также подчеркнул, что при подготовке конкурса подразделения КГГА не учли интересы представителей малого и среднего бизнеса и приняли решение демонтировать 872 остановочных комплекса существующих инвесторов.

В свою очередь, присутствовавший на пресс-конференции глава Общественного совета при Государственной регуляторной службе Украины Сергей Доротич обратил внимание, что для получения максимального количества средств в экономику Киева необходимо продавать как можно меньшие лоты.

«Горадминистрация декларирует то, что они хотят привлечь деньги в экономику Киева. Но у меня возникает вопрос, почему они пошли путем формирования больших лотов. По логике, для того, чтобы получить максимальную цену – необходимо продавать как можно меньшие лоты. Для того, чтобы привлечь как можно больше инвесторов», - отметил Доротич.

Справка УНИАН. Согласно документации, опубликованной в газете "Хрещатик", на конкурс выставлены 994 остановки в Киеве.

Они разделены на два больших лота: первый - 242 остановки и второй - 109 шт. Две трети остановок разбиты на более мелкие лоты по 10-50 шт.

Ориентировочная стоимость каждого остановочного комплекса составляет 355 тыс. грн. В него входит павильон ожидания (15 кв. м) - 115 тыс. грн, киоск (до 15 кв. м) - 149 тыс грн, благоустройство территории - 50 тыс. грн, информационное табло - 40 тыс. грн, кнопка тревоги - 1 тыс. грн.

Мероприятия по благоустройству и обустройству остановок включают: обозначение границ остановки общественного транспорта желтой полосой; ремонт или замена твердого покрытия, осуществление мер по предотвращению возникновения луж на территории остановки; установка урн; установка павильона ожидания с местом для сидения; установка киоска по продаже проездных документов, других товаров (оказания услуг).

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/rus/themes/77413