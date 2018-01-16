Ученые заявляют о непрозрачном распределении бюджетного финансирования президиумом НАН Украины и призывают провести антикоррупционные проверки (видео)

Такое положение дел представляет угрозу национальной безопасности и ведет к краху украинской науки, убеждены эксперты.

Киев. 16 января. УНИАН. Ученые заявляют о факте непрозрачного распределения президиумом Национальной академии наук Украины (НАНУ) бюджетного финансирования на 2018 рек и призывают Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированную антикоррупционную прокуратуру провести соответствующие проверки.

Об этом они заявили на пресс-конференции в УНИАН.

В частности, спикеры озвучили информацию о вопиющей ситуации вокруг нынешнего распределения бюджета президиумом НАН Украины, которая, по их мнению, не учитывает степень эффективности научных исследований, делает невозможным развитие отечественной науки, выталкивает талантливых представителей технических наук искать лучшей доли за рубежом и сводит к нулю имидж науки в обществе.

«Учреждения финансировались (в течение последних лет) на 0,5-0,7 ставки в зависимости от учреждения, а президиум имел всегда бездефицитный фонд заработной платы. Распределение финансирования на 2018 год - это уже верх цинизма со стороны президиума НАН. В то время как ученым НАН предлагается финансирование на уровне 0,5-0,8 от должностного оклада, то есть неполную рабочую неделю, президиум «выбил» себе из правительства отдельной строкой финансирование дополнительно 18,966 млн грн к тем полным зарплатам и ставкам, которые у них были в 2017 году. Это еще раз подтверждает, что президиум занимается интересами не развития науки, а собственными сугубо корпоративными целями. И, собственно, этот путь, на который была поставлена украинская наука, ведет ее к полному загниванию», - отметил доктор исторических наук, профессор Виктор Брехуненко.

По мнению спикеров, такое положение дел представляет угрозу национальной безопасности, ведет к краху украинской науки и к превращению Украины в государство без будущего.

«Возникает вопрос прозрачного и справедливого распределения этих бюджетных средств в соответствии с научным вкладом академических институтов», - отметил доктор исторических наук, директор Института украинской археографии и источниковедения Георгий Папакин.

«Мы - за вполне прозрачное справедливое распределение финансирования, и в основу этого нужно положить эффективность научной деятельности учреждений НАНУ. И только при таком подходе возможен ренессанс украинской науки », - подчеркнул Брехуненко.

Кроме того, как добавил доктор исторических наук, участник боевых действий в зоне АТО Ярослав Федорук, НАБУ и САП должны провести проверку распределения указанных средств и деятельности президиума НАНУ. «Я думаю, что там поле непаханой работы для проверки деятельности научных учреждений», - отметил он.

Ученые при этом подчеркнули необходимость реформирования НАН, которое бы началось с президиума.

Как сообщал УНИАН, в этом году финансирование науки в Украине увеличилось более чем на 30% - с 4,7 млрд грн в 2017 году до 6,1 млрд грн в 2018 году.