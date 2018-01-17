Священнослужители УПЦ рассказали о духовном значении Крещения Господня

По мнению церкви, Рождественские праздники и Крещение приносят радость людям, и поэтому священнослужители хотят, чтобы радость никогда не оставляла украинцев.

Киев. 17 января. УНИАН. Священнослужители Украинской православной церкви рассказали о духовном значении Крещения Господня, которое также называют праздником Богоявления.

На пресс-конференции в УНИАН председатель Информационно-просветительского отдела Киевской епархии УПЦ епископ Николай (Почтовый) заметил: "Крещение Господа нашего Иисуса Христа - это один из важных христианских праздников. В этот день христиане вспоминают евангельское событие Крещения Иисуса Христа в реке Иордан. Крестил Спасителя пророк Иоанн Предтеча, которого такого называют Крестителем".

Епископ Николай (Почтовый) добавил, что второе название праздника Крещения - Богоявление. По его словам, в этот день произошло чудо, которое открыло миру и людям в видимых образах Тайну Святой Троицы. "Как мы знаем из Священного писания, после Крещения Господа нашего Иисуса Христа сошел Дух Святой в виде голубя и голос с неба возвестил о том, что это Сын возлюбленный, и о Нем я благоволю. Поэтому мы видим, что голос этот явил нам Бога-Отца, Господь Иисус Христос принял Крещение, а Дух Святой в виде голубя сошел на Него, то есть миру была явлена Святая Троица", - отметил председатель Информационно-просветительского отдела Киевской епархии УПЦ.

К тому же, как подчеркнул епископ, праздник Крещения Господня является одним из 12 праздников, которые относятся к событиям, тесно связанным с земной жизнью Иисуса Христа.

"В этот день церковь почти с пятого века совершает освящение воды. Это освящение особое и носит название Великой Агиасмы. В этот день верующие, духовенство собираются на водоемах, на реках, и совершается освящение... То есть все воды, которые есть на Земле, в этот день освящаются", - добавил он.

В связи с этим епископ подчеркнул, что освящается человек, который эту воду употребляет, и все, что его окружает.

"Это время перемен. Время особое, когда человек может вернуть всю свою жизнь Богу, может изменить себя, и Господь дает человеку для этого все возможности и создает для этого все условия", - подчеркнул епископ Николай (Почтовый).

Он также рассказал, что на Руси этот праздник особенно отмечался. Люди собирались у рек и водоемов, а в основном в храмах, и молились и возносили хвалу Господу. "Это один из Рождественских праздников, который наполняет человеческую душу и сердце невыразимой радостью, как будто чувствуешь присутствие Божие здесь и сейчас", - добавил священнослужитель.

Епископ призвал украинцев в день Крещения посетить храм или прийти к водоему, где священник будет осуществлять освящение, чтобы принять участие в этом благодатном действии.

"Сейчас мы в новом году еще живем с большой радостью и можно сказать под сиянием Вифлеемской звезды. Мы встретили Рождество, проводим Рождественские праздники, и теперь будем праздновать Крещение Господне. Хочется пожелать всем, чтобы эта радость нас никогда не оставляла, чтобы радость о Боге, который очеловечился, побудила нас на добрые действия, побудила нас к любви друг к другу, к пониманию друг друга. Чтобы эта радость, которую подарил нам Господь, вела нас по жизни, и конечно, церковь будет и впредь делать все, что сможет для своей паствы, и для наших верующих, для граждан Украины", - заверил председатель информационно-просветительского отдела Киевской епархии УПЦ.

Он сообщил, что в Киеве будет освящение воды на Днепре, которое совершит предстоятель Украинской православной церкви правящий архиерей Киевской епархии Блаженнейший митрополит Онуфрий.

В свою очередь клирик Свято-Покровского храма (на Оболони), кандидат богословия Сергей Черный отметил, что для каждого храма праздник Крещения Господня по особому праздничный. "В этот день мы обычно еще со времен предстоятельства блаженно почившего митрополита Владимира, встречаем предстоятеля Украинской православной церкви для того, чтобы совершить великое освящение вод Днепра", - сказал клирик.

Он добавил, что, ввиду того, что в этом году Крещение приходится на рабочий день, то первое освящение воды будет совершаться в 7:30. В 8:30 начнется праздничная Божественная литургия, которую возглавит архиепископ Боярский Феодосий в сослужении епископов, духовенства Киева, а затем епископат, духовенство, верующие выйдут для встречи предстоятеля УПЦ Онуфрия. Затем от Покровского храма состоится праздничный крестный ход к Днепру, где глава УПЦ Онуфрий совершит великое освящение воды и обратится к пастве.

Кандидат богословия Сергей Черный добавил, что люди, которые приходят к крещенской купели, не обращают внимание на то, что совершается именно водоосвящение и продолжают погружаться в воду. В этой связи он отметил, что необходимо проявлять уважение и почет к событию Крещения Господня и призвал украинцев, чтобы они имели благоговение и терпение, и только после завершения освящения погружались в воду.

Также он посоветовал людям, которые будут купаться, прилично одеваться.

Отдельно епископ Николай (Почтовый) отметил, что церковь никогда не ставила перед своими верующими каких-то невыполнимых задач. "Все очень просто, в этот день верующий человек должен прийти в церковь, принять участие в освящении воды, укусить этой воды, то есть выпить ее, должен участвовать в церковной жизни. Больше ничего церковь не требует", - отметил он.

Епископ также пояснил, что церковь никогда не требовала от людей погружаться в воду. "Хочу напомнить, что эта, как говорят традиция, зародилась в течение последних 10 лет. Церковь никогда не знала ныряния в воду на праздник Крещения", - подчеркнул он.

Отдельно, в контексте праздника Крещения, эксперт по вопросам религии, кандидат философских наук Юрий Решетников призвал всячески избегать языка вражды в отношениях между людьми.